Patente da Casio é usada em processo contra Apple Watch

A empresa irlandesa Solas OLED LTDA. processou a gigante norte-americana Apple por quebra de patente com o Apple Watch. O processo, que abrange da terceira à sexta série do relógio inteligente, afirma que o acessório infringiu uma patente que protege um método de controle de telas OLED da Casio, adquirido pela companhia.

A patente tem o nome de Aparelho de exibição e seus métodos de controle de drive (em tradução livre do inglês: Display Apparatus and drive control method thereof) e descreve um método de controle de telas bastante brando e comum. Ela foi consentida em 2011, cinco anos antes da fundação da empresa irlandesa.

Por meio do processo, a empresa pede a ordenação permanente da proibição do infringimento da patente pela Apple, o que pode influenciar diretamente as vendas do seu relógio inteligente.

Detalhes do Apple Watch. (Fonte: Pexels)Fonte: Pexels

Esse é o terceiro processo movido pela Solas OLED contra grandes companhias, entre elas Samsung e LG. Em casos como esse, as empresas requerentes esperam algum pagamento das companhias processadas para evitar transtornos legais. Contudo, a Apple costuma combater legalmente a prática para evitar futuras ocorrências.