Patricinha de Chiquititas não esquece pior maldade da novelinha; saiba qual · .

Giovanna Vargas, 21 anos, a Priscila em Chiquititas (2013), em reprise no SBT, não esquece até hoje a pior maldade que fez na novelinha por ser uma das Top 3, trio das patricinhas mais populares do colégio das órfãs. “Teve uma cena que se destacou para mim, foi quando induzimos a Vivi [Lívia Inhudes] a emagrecer para que ela pudesse permanecer no grupo”, rememora. Na trama, a menina desmaiou de fome por seguir uma dieta restrita.

Por causa desse episódio, o folhetim infantojuvenil abordou temas sérios como anorexia e bullying. A personagem de Giovanna, juntamente com Débora (Isabella Moreira) e Michele (Giovanna Boscolo), as Top 3, humilhava as órfãs por elas serem pobres e, constantemente, perseguia as meninas para rebaixá-las.

Vivi tinha o sonho de participar do grupo das patricinhas e para isso se deixou submeter a uma das regras do trio, “seja magra”. Essa sequência marca Giovanna até hoje. “E também o fato de elas sempre acharem que são superiores aos outros”.

“A Priscila reforçou em mim um pensamento que eu já tinha, que é o de que as pessoas são iguais, merecem respeito e não devemos julgar de onde a pessoa vem ou pelo que tem. Ninguém é melhor do que ninguém”, analisa para o ..

Com a novela novamente na grade do SBT, Giovanna voltou a ser procurada nas redes sociais. Apesar de ser má com as protagonistas, ela diz que o público a trata com carinho. “Eles me marcam e sentem muita saudade. Muitos comentam que gostariam até que as Top 3 ficassem mais tempo na novela”, comemora.

Giovanna Vargas em foto para seu Instagram: fãs de Chiquititas saudosos (Foto: Reprodução/Instagram)

A participação do grupo de meninas esnobes no folhetim é curta na primeira temporada, mas serviu para levar muitos ensinamentos importantes para os chiquifãs. Na trama, quem acaba dando uma lição de moral para as vilãs mirins é Mili (Giovanna Grigio), que diz sentir pena das metidas infelizes.

Por causa de Chiquititas, Giovanna gosta de ressaltar para seu fã-clube que as Top 3 são um péssimo exemplo de popularidade. “É muito legal ser popular, mas pelos seus valores, por ser legal e gentil com o próximo. Não ser popular por diminuir alguém, por querer algo a qualquer custo e ter que passar por cima dos outros para conseguir”, alerta.

Para os jovens que possam estar vivenciando algo semelhante, ela avisa: “Fiz uma personagem que praticava o bullying, mas eu sofri também na vida real. Então, não se deixem influenciar pela opinião dos outros”.

“Ainda mais se as pessoas estão dizendo algo para te chatear, diminuir ou menosprezar. E procurem sempre conversar com a sua família para que possam te ajudar e resolver essa situação. Sempre”, conclui.

Veja cenas de Giovanna Vargas em Chiquititas:

