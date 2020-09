Patrocinador milionário faz RedeTV! superar mágoa de Claudete Troiano após 20 anos · .

Claudete Troiano conseguiu um feito inédito na RedeTV!: tirou seu nome da “lista negra” da emissora após 20 anos, teve o perdão dos sócios e, de quebra, ganhou um contrato para comandar um novo programa matinal. Isso só foi possível graças à intervenção do milionário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, que banca a chegada dela.

A apresentadora era vetada na RedeTV! desde a inauguração da emissora, em 15 de novembro de 1999. Claudete, que trabalhou na extinta TV Manchete até sua falência, cobrou publicamente Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho pelo pagamento de seus salários atrasados e também o de todos os funcionários da antiga emissora.

Na época, uma das premissas impostas pelo Ministério das Comunicações era que Amilcare assinasse um termo no qual se comprometia a arcar com as dívidas trabalhistas deixadas pela Manchete. O não pagamento acarretaria na perda da concessão pública e a proibição de colocar a RedeTV! no ar. Mas os valores não foram pagos. E Claudete criticou o empresário severamente por diversas vezes.

Foram muitos anos de veto a Claudete, até que Sidney Oliveira fez uma visita a Marcelo de Carvalho, em 2 de setembro. Na conversa, o empresário prometeu voltar a investir em publicidade na emissora, deixando o sócio da RedeTV! animado. E fez um pedido ao amigo de longa data: perdoar apresentadora e dar a ela um programa diário, que ele fará questão de patrocinar.

Marcelo de Carvalho abraçado ao empresário Sidney Oliveira (Foto: Reprodução/Twitter)

Marcelo ligou para Amilcare no mesmo instante, e o perdão foi concedido. Assim como o programa. O . conversou com fontes de diferentes áreas da RedeTV!, que confirmaram a chegada de Claudete à emissora.

Ela terá um programa de variedades, matinal e diário, com uma hora de duração e patrocínio master da Ultrafarma. A data de estreia seria 21 de setembro.

Homero Salles, então vice-presidente de Conteúdo da emissora, foi comunicado no dia seguinte sobre a contratação de Claudete e sobre o horário de exibição, periodicidade e estreia do matinal. O problema é que o executivo tinha um planejamento completamente diferente, que previa Luís Ernesto Lacombe na faixa atualmente ocupada por Edu Guedes –que está a caminho da Band.

Curiosamente, Salles anunciou sua demissão da RedeTV! em 4 de setembro. Mas a reportagem não obteve a confirmação de a sua saída pudesse estar relacionada à chegada da nova apresentadora.

Agora a RedeTV! tem um cenário indefinido em sua grade. E o lançamento dos novos programas de Claudete e de Lacombe em 21 deste mês já é descartado. Agora, trabalham com o mês de outubro como previsão. Ambas as atrações não têm títulos, e tampouco formatos definidos. E os cenários também não foram confeccionados.

Por enquanto, a programação rascunhada aponta o programa de Claudete na faixa das 10h45 às 11h45, passando o bastão para Lacombe, que ficará no ar até as 13h. O Tricotando, mais uma vez, deverá ser remanejado na grade.

O . procurou a RedeTV!, mas a emissora não respondeu às mensagens até a publicação deste texto.

© 2020 . | Proibida a reprodução