PDT aclamará em convenção o nome de Kayro Castro candidato a prefeito de Piaçabuçu

O Partido Democrático Trabalhista – PDT de Piaçabuçu, realizará neste sábado, 12 de setembro, Convenção Municipal para escolha, aprovação e homologação da coligação partidária para eleição majoritária ou para candidatura própria, havendo ainda na oportunidade a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para eleições municipais deste ano.

Os nomes de Kayro Castro e Antonino da Copaíba serão homologados na oportunidade pelos convencionais como prefeito e vice-prefeito da chapa majoritária, sendo sorteados ainda durante o evento político, os números com os quais concorrerão os candidatos do partido as eleições proporcionais e a escolha ou indicação do representante da coligação ou delegados, além de assuntos gerais.

A Convenção Municipal do PDT acontecerá na Colônia de Pescadores Z-19, a partir das 14 horas, sendo adotadas todas as medidas de proteção para os convencionais em virtude da pandemia do novo coronavírus.