Peça de teatro vende experiência com atores da Globo por WhatsApp

A peça de teatro Amor de Quarentena está oferecendo uma experiência única com atores de renome da Globo. Escrita pelo cineasta argentino Santiago Loza e dirigida por Daniel Gaggini, a ficção estreia no dia 14 de setembro por Whatsapp.

De acordo com o colunista Leo Dias, ao comprar o ingresso, o público escolhe um dos artistas do elenco, entre Reynaldo Gianecchini, Mariana Ximenes, Débora Nascimento ou Jonathan Azevedo, para guiá-lo ao longo dos 13 dias de experiência.

As pessoas terão acesso a mais de 60 mensagens de voz e texto, além de áudios, vídeos, canções e fotos, em um vínculo amoroso imaginário.

“O personagem, no caso quem compra a série, vive esse romance com os atores e atrizes que estão dando vida ao texto. Uma conversa de WhatsApp que transita em muitos sentimentos”, revelou Jonathan Azevedo.

“Gosto da ideia do amor que volta em um momento em que há tantas más notícias circulando e o futuro se torna tão frágil. Nos faz lembrar de que somos finitos, que não existe eternidade e que sentimos a necessidade de nos aferrar ao amor. Assim, a cada dia, uma nova mensagem nos espera, nos distrai, nos renova a ilusão”, explicou o autor Santiago Loza.

“A ideia foi criar um vínculo do passado a partir das experiências pessoais dos atores, usando suas próprias casas como locações e os diversos sons e ruídos que o cotidiano produz. Isto provoca uma sensação de intimidade, uma experiência única”, declarou Gaggini.

“Uma experiência incrível, sério, eu que amo tanto poesia amei a escrita e a liberdade de interpretação do texto. São duas pessoas vivendo uma troca de sentimentos no meio da pandemia. Estou amarradão por fazer parte desse elenco e muito mais por trazer a linguagem da comunidade pra esse novo lugar”, disse Jonathan.

Após a compra dos ingressos, o espectador deve informar seus dados (nome, e-mail e telefone), recebendo imediatamente uma mensagem via WhatsApp com informações básicas sobre a experiência.

Será informado que eventuais respostas às mensagens não serão respondidas e as mensagens não devem ser divulgadas. Ao longo dos 13 dias, as mensagens de um amor do passado, interpretado pelo artista escolhido, chegarão por meio do WhatsApp.

