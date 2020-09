Pela primeira vez em 35 anos, Criança Esperança não pedirá dinheiro ao público · .

Em sua 35ª edição, o Criança Esperança não pedirá dinheiro ao público para arrecadação da campanha em favor dos menores carentes. Esta é a primeira vez que o programa beneficente encabeçado pela Globo contará apenas com doações corporativas. A ideia é que o público participe da atração de outra maneira: enviando vídeos inspiradores de até 15 segundos para serem exibidos ao longo da programação.

Segundo comunicado da emissora –que já assumiu a crise–, a campanha “Doe Esperança” passou por transformações devido ao momento sensível que a população enfrenta em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19). A ideia também inclui manter seu impacto social e fazer uma junção de marcas com propósito de se unirem a essa corrente.

Os recursos doados pelas empresas parceiras serão distribuídos entre 111 projetos selecionados em edital pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Os nomes a serem beneficiados estão disponíveis no site oficial da campanha. A primeira marca que se uniu ao projeto, antes mesmo do início da campanha, foi Omo, patrocinadora máster do Criança Esperança 2020.

“Neste ano tão atípico, nos aproximamos ainda mais das pessoas e do mercado, para compreender as mudanças e novas demandas. Uma aproximação que nos fez perceber um crescimento na busca por propósito e empatia, especialmente na relação entre marcas e consumidores”, disse Eduardo Schaeffer, diretor de Negócios Integrados em Publicidade da Globo, em nota oficial.

O show do Criança Esperança vai ao ar em 28 de setembro, e será comandado dos Estúdios Globo por Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho. Pedro Bial, Serginho Groisman e Ana Maria Braga farão participações especiais.

A celebração contará com números musicais produzidos à distância. Em 26, 27 e 28 de setembro, o elenco da emissora conversará com o público através da plataforma colaborativa do “Doe Esperança”, nos Mesões da Esperança virtuais.

