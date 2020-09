Pela primeira vez, Galvão Bueno estrela comercial fora da Globo · .

Pela primeira vez desde que a Globo liberou os profissionais do Esporte a fazerem campanhas publicitárias, em 2019, Galvão Bueno vai aparecer como a estrela de um comercial. O principal nome esportivo da emissora foi contratado por uma empresa de proteção de crédito para ser a voz e o rosto de uma ação que será veiculada a partir do dia 21 na TV.

Apesar de já ter feito ações de merchandising dentro de programas e transmissões da Globo, além de campanhas internas para empresas, Galvão ainda não tinha assinado um contrato comercial diretamente com uma companhia sem o intermédio da emissora para a qual trabalha.

Na ação para o Serasa, o narrador vai apresentar o serviço Score Turbo, feito para repor com mais rapidez a pontuação de crédito das pessoas que estão endividadas e quitam seus débitos. Enquanto um consumidor tenta melhorar o seu ranqueamento, o locutor aparece em uma TV e o incentiva a fazer a renegociação.

Segundo a empresa, que está no futebol como uma das patrocinadoras do Corinthians, o comercial foi gravado na casa do jornalista em Londrina, no Paraná, com equipe reduzida. Apesar de a Globo não estar envolvida no negócio, o narrador precisou contar com a liberação comercial e editorial da emissora.

Aos 70 anos, Galvão Bueno pertence ao grupo de risco da Covid-19 e está afastado das narrações em transmissões da Globo, participando de programas apenas de forma remota, por ligação de vídeo.

Galvão já fez uma campanha interna para a companhia aérea Gol e já apareceu dirigindo um Volkswagem Jetta na última temporada do Na Estrada com Galvão, em 2019. No merchandising, ele citou o carro durante o quadro e chegou a fazer um test drive em Interlagos, exibido pelo Auto Esporte.

