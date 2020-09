Peões ganham lubrificante íntimo para ‘momentos quentes’ em A Fazenda 12 · .

Uma situação bastante inusitada ocorreu em A Fazenda 12 nessa quinta-feira (17): um patrocinador do reality show presenteou os peões com alguns produtos de higiene e saúde. Entre os “mimos” constavam tubos de lubrificantes íntimos para os “momentos quentes” que poderiam vir a ter no confinamento. A proposta, bastante incomum, é inédita dentro do programa da emissora do bispo Edir Macedo.

Os lubrificantes, sabonetes íntimos feminino e suplementos vitamínicos foram dados pela empresa farmacêutica Cimed, que também entregou moletons e roupas de cama para os peões.

Desbocada, Jojo Todynho agradeceu o presente. “Olha, muito obrigada. Isso aqui é ótimo para passar na ‘checa” também’, disse a funkeira, referindo-se à sua vagina.

Na ação de merchandising, Marcos Mion também citou o produto íntimo. “Vai que alguém quer fazer um ‘tchuplectchiplum'”, brincou o apresentador, usando uma palavra inexistente no vocabulário para se referir à prática sexual.

Apesar do estímulo, sexo é algo raro na história de A Fazenda. E o fato de haver um quarto coletivo na casa, com todas as pessoas dormindo no mesmo ambiente, também inibe os casais de tirarem o atraso.

No ano passado, porém, o polêmico casal formado por Tati Dias e Guilherme Leão protagonizou cenas quentes em A Fazenda 11. Na ocasião, os dois resolveram apagar o fogo sem se importar com o local ou se estariam sob a vigia de amigos. O sofá, a piscina e até a cama de Thayse Teixeira foram testemunhas das pegações do ex-casal, que não sobreviveu após o fim do confinamento.

Nas redes sociais, os internautas ficaram surpresos com a situação. Confira algumas reações no Twitter sobre o lubrificante em A Fazenda 12:

terminou a novela crente e quando começa a fazenda eh comercial de lubrificante pic.twitter.com/zQ6jX4s0PF

— tuiteiro on 24/7 (@jmthssx) September 18, 2020

tacando lubrificante pro povo na fazenda no canal dos “bispos”, enfim a hipocrisia #AFazenda12 pic.twitter.com/YZDU9sAyuX

— eve da villanelle (@killingxs) September 18, 2020

A PUBLI DIVULGOU LUBRIFICANTE ÍNTIMO NA FAZENDA, SERÁ QUE O MACEDO ESTÁ ASSISTINDO?

— Existindo and exausto (@Andyestavindo) September 18, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução