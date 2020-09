Peões planejam represálias a quem causar punição em A Fazenda 12; saiba como · .

Após receberem uma nova punição, os peões de A Fazenda 12 planejaram represálias para os autores das próximas infrações. Nesta quarta-feira (9), os participantes do reality da Record combinaram que, pelo período da multa, o responsável terá que se vestir conforme o gênero oposto, com direito até a maquiagem.

“Sempre que a gente leva uma punição, acabamos ficando tensos e tristes. Tivemos a ideia de dar a nossa punição. Seria assim, um homem levou punição. Aí as mulheres vão fazer uma maquiagem completa nele, com direito a peruca, roupa e desfile. Ele tem que permanecer com essa roupa até acabar a punição”, explicou Jakelyne Oliveira para os companheiros de confinamento.

Em seguida, os peões perguntaram se Lucas Selfie toparia iniciar a “nova punição” ainda hoje. O influenciador digital foi apontado como o responsável pela atitude incorreta mais recente –a cena da infração não foi transmitida na transmissão 24 horas do reality. “Você aparece logo no ao vivo assim, já dá para pôr a peruquinha ali”, sugeriu Mariano.

Os peões presentes na sala aceitaram o desafio. Minutos depois, eles chegaram a um acordo de que todos os participantes iriam se arrumar como o sexo oposto para o programa ao vivo desta quarta. “Caraca, imagina o Mion vendo esses meninos de mulher? Ele vai rir muito”, comentou MC Mirella.

REPRODUÇÃO/PLAYPLUS

Jakelyne Oliveira, Mateus Carrieri e Mariano (costas) vestem roupas do gênero oposto

No quarto, as mulheres ajudaram os homens a se arrumarem, com direito a maquiagem e acessórios. Em seguida, foi a vez dos rapazes auxiliarem a produção das peoas. Biel e Mariano passaram a serem chamados, entre risos, de Gabriela e Mariana, respectivamente. Enquanto Jojo Todynho maquiava Rodrigo Moraes, o modelo disse: “Quero ficar um traveco bonito”.

As atitudes foram consideradas transfóbicas por uma parcela do público nas redes sociais. “Festival de close errado e transfobia rolando solto em A Fazenda agora”, opinou Wellington Faustino. “A porta pra transfobia tá aberta, já ouvi hein?”, afirmou Levi Nazário.

Outra parte dos internautas considerou que a caracterização não passou de uma brincadeira entre os participantes do reality. “Eu tô rachando com a Jojo, mano”, disse Marcos Walker. “Sei que tá me rendendo várias figurinhas no WhatsApp”, confessou uma internauta identificada como Cynthia.

Confira alguns vídeos e os comentários:

Tá diferente o Biel 🤔 Noite de animação na sede!

Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda12: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/FHeFK2Kvtq

— A Fazenda (@afazendarecord) September 9, 2020

Que tiro foi esse, Jojo?😂 Fique por dentro de tudo o que acontece na #AFazenda12? Assine o https://t.co/sJRe2r7M6I e acompanhe 24h! 🤠🐴🔥 pic.twitter.com/h5tOI54J4s

— A Fazenda (@afazendarecord) September 9, 2020

Festival de close errado e transfobia rolando solto na #AFazenda12 agora

— Welington Faustino (@wellfaustino) September 9, 2020

a porta pra transfobia tá aberta, já ouvi heinnn #AFazenda12

— Rei, Jay-Z de Santa Cruz🤴🏾 👑 (@levinazariog) September 9, 2020

Eu to rachando com a jojo mano #afazenda12

— Marcos Walke ⚡️ (@marcoswalke) September 9, 2020

Sei que tá me rendendo várias figurinhas no wpp kkkkkkkkk

— Cy ✨ (@cynthiia_mo) September 9, 2020

Saiba tudo sobre A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo, do .. Ouça abaixo:

Ouça “#10 – Cachê, fama e cancelamento: Vale a pena ir para A Fazenda em 2020?” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução