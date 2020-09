Carolina (Juliana Paes) finalmente conseguirá admitir que passou dos limites com suas armações em Totalmente Demais. A jornalista perceberá que tem verdadeira obsessão por Arthur (Fabio Assunção), e os dois terão um acerto de contas emocionante. Ela afirmará para o agente que pretende dar um rumo diferente à sua vida depois de tanto tentar prejudicar Eliza (Marina Ruy Barbosa) na novela das sete da Globo.

Depois que vier à tona que foi a diretora da revista de moda quem vazou as fotos da traição forjada da ruivinha com Rafael (Daniel Rocha), Hugo (Orã Figueiredo) a obrigará a se desculpar com todos os envolvidos na tramoia.

Além disso, como forma de se redimir, a personagem de Juliana Paes terá que dar uma entrevista para Leila (Carla Salle) em uma reportagem sobre loucuras que as mulheres fazem por amor. Arthur lerá o texto e procurará Carolina.

“Tudo o que está aqui é verdade? Eu te fiz tanto mal assim?”, indagará o dono da Excalibur. “Ai, Arthur, quem fez mal para mim foi eu mesma. Sinto muito pelo seu ego, mas você foi só coadjuvante”, provocará a jornalista.

“Mas eu achei que na nossa história eu fosse o galã. Ou vilão, talvez, nem sei mais”, continuará o personagem de Fabio Assunção, tentando aliviar o clima.

“Quando eu estava dando essa entrevista… Quando eu estava lá falando com a Leila, eu enxerguei tanta coisa sobre nós, sabia? Eu achava mesmo que a gente pudesse ter vivido uma história de amor. Mas eu perdi, virou uma obsessão. Eu perdi o controle”, assumirá Carolina.

“Nós dois perdemos. Eu também nem me dei conta e a gente só se provocava cada vez mais e mais e mais”, ponderará o galã. “Estou dando um rumo novo para minha vida. Um rumo onde não vai mais ter espaço para essas coisas: rancor, mágoa, obsessão”, avisará ela.

“E o que você vai colocar no lugar disso tudo?”, questionará o agente, emocionado. “Você vai ver, espera. Torce por mim?”, pedirá Carolina, que entrará em um desgastante processo de adoção. “Sempre”, responderá ele, antes de dar um abraço na ex-namorada.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

