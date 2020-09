Perfil da Record dá spoiler de dois participantes de A Fazenda 2020

A Fazenda 2020 começará na terça-feira (8) e reunirá 20 nomes conhecidos do público na sede rural em Itapecerica da Serra. O mistério sobre os nomes ainda paira, mesmo com várias listas da mídia, e a Record cometeu um deslize que caiu nas garras do público.

O perfil da Record Internacional, que informa quando as atrações da emissora vão ao ar em outros países, publicou duas sombras: uma de um homem e outra de uma mulher. Na legenda do vídeo, escreveram o seguinte: “Consegue adivinhar quem é? Não perca a revelação. Dê o seu palpite“.

O grande lance da coisa é que os internautas, muito espertos, logo sacaram que as silhuetas eram de Jojo Todynho, famosa pelo hit Que Tiro Foi Esse?, e de Biel, que já fez muito sucesso e tem se envolvido, nos últimos anos, em várias polêmicas. Por conta do parecer muito óbvio, a conta da emissora no Instagram apagou as publicações assim que elas se tornaram populares.

No entanto, isso não foi empecilho para que tudo viesse a público, visto que vários perfis salvaram o vídeo e republicaram em várias redes sociais. Vale citar que Victor Sarro, novo apresentador virtual da 12ª temporada de A Fazenda, prometeu que três participantes seriam revelados antes da estreia.

Marcos Mion, apresentador do reality show, prometeu uma boa edição e confirmou que os famosos já entraram dois dias antes do lançamento da TV no confinamento: “Só vou falar uma coisa… O time está surpreendente! Essa temporada vai ser o ultimato do fogo no feno! Já entraram uns 15, faltam poucos pra começar a convivência completa lá dentro da sede que vocês assistirão na terça, 22:30”.

Confira: