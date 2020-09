Perlla surge em rede social e rebate graves acusações feitas pelo ex-marido

Após ser acusada por Cássio Castilhol, seu ex-esposo, de “prostituição virtual”, Perlla resolveu abrir o jogo e esclarecer a situação. Para quem não sabe, o cantor, em conversa com o youtuber Bruno de Simone, afirmou que a funkeira estaria vendendo nudes no site Bigo.

Em um longo vídeo publicado no Instagram, a cantora afirmou: “Sou uma mulher independente, trabalho pra caramba, faço muito publipost. Todas as marcas que eu posto é porque eu recebo um cachê. Não trabalho só com Bigo Live, também trabalho como influenciadora. Não sou prostituta. Trabalho como influenciadora nesse aplicativo e aqui (Instagram)”.

No desabafo, Perlla ainda defendeu o site: “O aplicativo não pode ter decote. Se eu entrar com decote é chamado ban. E se a gente leva ban perde a conta por 10 anos. O aplicativo é muito sério. É chinês e é o aplicativo número um em rendimentos. Esse aplicativo já tirou várias pessoas da depressão“.

“É para pessoas que querem se comunicar, querem atenção. No meu caso, da Valesca (Popozuda), do Créu (DJ), a gente dança e canta, o Créu toca, outras meninas conversam, outras dançam, cantam, fazem maquiagem. […] Se tiver alguma coisa que seja pornográfica, pedofilia, tabagismo, arma branca ou arma qualquer, o aplicativo abomina, não pode. Eu estou falando de um aplicativo sério e defendo algo que é lícito. Algo fora (nudes) é problema delas (das meninas que mandam nudes)”, completou.

Na sequência, a artista ainda revelou o real motivo pelo qual Cássio resolveu romper o relacionamento: “Ele não saiu (de casa) por conta do Bigo, como ele falou que eu estava fazendo coisas (vendendo nudes). Não! Foi porque eu cobrei a ele, disse que paguei o pessoal da marmoraria e perguntei no que ele podia me ajudar. Ele me disse: ‘faz conta com o seu dinheiro, não faça com o meu’. Eu disse que nem eu e nem minhas filhas precisaríamos mais do dinheiro dele“.

“Eu nunca cobrei nada do Cássio. Eu sempre fui lá e paguei. Eu considerava ele (Cássio) meu terceiro filho. Talvez eu tenha errado como mulher, porque a mulher tem que tratar o homem como homem. Mulher tem que mostrar pro homem que ele tem que fazer o papel dele de homem. Eu sou muito empoderada, então se eu tenho, eu posso tirar e posso ajudar, posso pagar. Eu sou assim, não fico esperando pelas pessoas“, afirmou.

Confira: