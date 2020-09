Pernambuco retoma ensino superior no dia 8 de setembro

O governo do estado de Pernambuco determinou que a retomada das aulas presenciais do ensino superior deve ocorrer a partir do dia 8 de setembro. O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (31).

Por outro lado, as atividades no ensino básico continuam suspensas até, pelo menos, dia 15 de setembro, de acordo com o secretário de Educação e Esportes, Fred Amâncio.

As instituições de ensino no Estado estão fechadas desde o mês de março. O primeiro protocolo a respeito das medidas sanitárias para uma possível reabertura foi divulgado em julho.

No documento consta que deve haver uma distância mínima de um metro e meio entre alunos, profissionais e colaboradores, tanto em sala de aula quanto em outros locais. Deve-se ter uma redução do número de estudantes nas salas também. Posteriormente, um rodízio de alunos pode ser adotado.

Volta em macrorregiões de Pernambuco

De acordo o secretário Fred Amâncio, o retorno ocorrerá gradualmente. Na fase inicial somente 25% dos estudantes devem voltar às aulas presenciais.

Já no dia 14 de setembro, a capacidade será de 50% dos alunos. No dia 21 de setembro, 75% e, no dia 28, será permitida a volta às aulas para todos.

Essa decisão, contudo, não vale para todas as cidades pernambucanas. A retomada ocorrerá nas macrorregiões 1, 2 e para a gerência regional, com sede em Petrolina.

Segundo Amâncio, não entram nesse grupo: macrorregião 3 e as Geres com sede em Arcoverde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, assim como a retomada também não envolve as duas Geres, componentes da macrorregião 4 com sede em Ouricuri e Salgueiro.

“A decisão cabe às instituições de ensino. Quase a totalidade dos estudantes é composta por pessoas acima de 18 anos, adultas. Outro ponto é que o processo vai ser feito em etapas, como já observamos nos cursos livres, e as aulas poderão assumir diferentes configurações. Instituições poderão manter atividades apenas não presenciais, instituições com atividades presenciais articuladas com não presenciais”, afirmou o secretário.

Vale dizer que as aulas em cursinhos de idiomas, profissionalizantes e técnicos já funcionam com autorização do Estado do Pernambuco desde o dia 17 de julho.

