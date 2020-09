Personagem de Felipe Simas vai parar em cadeira de rodas · .

No retorno de Salve-se Quem Puder, previsto apenas para o ano que vem, o personagem de Felipe Simas vai parar em uma cadeira de rodas. Téo será submetido a uma cirurgia na coluna e ficará paralisado da cintura para baixo na novela das sete da Globo, que teve suas gravações interrompidas em março devido à pandemia da Covid-19.

Após relutar bastante em realizar a operação, necessária por causa do acidente que sofreu no México, o mocinho decidirá enfrentar a cirugia para corrigir o problema na coluna, ciente dos riscos. Ao final do procedimento, o Dr. Emir (Déo Garcez) dará uma boa notícia para a família de Helena (Flávia Alessandra).

“Correu tudo bem com a cirurgia do Téo. Nós descomprimimos o canal espinhal e retiramos os fragmentos ósseos que estavam pressionando a medula. Agora é aguardar”, avisará o médico.

A madrasta do jovem estranhará a avaliação. “Isso quer dizer que ainda tem risco do Téo ficar paralisado?”, questionará a dona do restaurante. “Os casos de parestesia são raros, Helena. De qualquer forma, vamos esperar ele acordar para ter certeza. Mas eu não vejo motivo para preocupação”, acalmará o cirurgião.

Assim que Téo acordar, porém, ele não sentirá as pernas e ficará desesperado. O doutor pedirá uma bateria de novos exames e constatará que o paciente precisará usar a cadeira por um tempo, além de fazer fisioterapia para acelerar o processo de recuperação.

Há previsão de que Felipe Simas grave as cenas como cadeirante por cerca de dez capítulos na trama escrita por Daniel Ortiz. Salve-se Quem Puder já retomou as gravações da segunda fase, mas só deve voltar ao ar em 2021. Com a proximidade do fim de Totalmente Demais, reprise que ocupa a faixa das sete da Globo, Haja Coração (2016) passará a ser exibida no mesmo horário.

© 2020 . | Proibida a reprodução