Pesquisa de Clima Organizacional – Como eu faço isso? – Parte 2

Dividimos essa série sobre PCO (Pesquisa de Clima Organizacional) em dois artigos. Nesta segunda parte saiba formas de aplicar essa ferramenta.

A PCO é uma ferramenta de gestão de pessoas que pode ser muito útil, mas você sabe como pode aplicar essa pesquisa? Temos algumas alternativas que podem se encaixar na sua empresa.

Dicas para realizar a Pesquisa de Clima Organizacional

Aplicação de questionário

A pesquisa geralmente é aplicada aos funcionários por intermédio de um questionário de perguntas com respostas alternativas ou de afirmações a serem marcadas com “sim” ou “não”.

Entrevistas internas

Também é possível que o gestor de RH realize a pesquisa entrevistando os colaboradores individualmente, mas isso só é viável quando a empresa não tem um quadro funcional extenso.

Importante que não haja a necessidade de identificação do funcionário no caso do questionário, muito menos a obrigatoriedade de participação na entrevista.

Você Pode Gostar Também:

Terceirizar a PCO, se necessário

Caso a empresa não disponha de mão de obra para a realização da pesquisa de clima, é possível buscar ajuda de um consultor de RH ou ainda contratar os serviços de empresas de softwares especializados em gestão de pessoas.

Esses levantamentos serão dados importantes

Os dados devidamente coletados e interpretados viram relatórios gerenciais que devem ser levados à diretoria. Importante que os relatórios contenham também sugestões para solucionar as dificuldades apresentadas. Após o trabalho feito, caberá à empresa adotar as ações propostas.

Com esses dados a empresa pode elaborar planos de ações voltados exclusivamente para a melhoria da gestão de pessoas.

Em retorno à mudança do clima, a organização terá continuamente funcionários motivados e aumento de sua produtividade.

Quanto menor a rotatividade numa empresa, menores os custos a médio e longo prazo, e mais eficaz o trabalho se torna.

Aplicar a pesquisa de clima organizacional na sua empresa é um dos caminhos para o seu sucesso.