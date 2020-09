Pesquisa de mercado, é melhor agir rápido! – Parte 2

Dividimos a série “Pesquisa de mercado” em 3 partes. Nesta segunda parte falaremos sobre as informações e daremos exemplos de perguntas para uma pesquisa de mercado, e o que fazer com esses dados.

Informações no planejamento

Essas informações, inseridas em um planejamento, farão diferença quanto a abordagem que será utilizada nas campanhas de publicidade e também no marketing digital.

Dentro desse plano de ação várias ações podem ser elaboradas, depende dos objetivos que foram preestabelecidos.

Exemplo de aplicação de pesquisa

Voltando ao exemplo de você ser um empreendedor que abriu uma papelaria e precisa de um diferencial competitivo. Podem surgir algumas opções para essa situação:

Investir em formas de reduzir custos internos

Trazer produtos novos do mercado

Realizar promoções específicas

Mas para isso a pesquisa de mercado precisa ter trazido dados sobre o perfil do cliente dessa papelaria, como por exemplo, o que o cliente busca e o que ele espera. Trabalhar as necessidades e expectativas do cliente podem trazer pontos importantes quanto ao diferencial que pode ter ou atrair.

O que eu tenho que saber?

A pesquisa de mercado nesse exemplo pode considerar alguns pontos:

O consumidor busca materiais mais baratos?

Busca materiais que se deterioram rápido? (considerando que as crianças perdem os materiais, estragam, etc)

Busca qualidade? (Pois ele entende que servirá para o ano seguinte)

Divide a lista de material escolar entre várias papelarias?

Dá preferência para quem entrega?

São muitas opções de perguntas dentro de uma pesquisa.

SIM – O próximo passo do fluxo da pesquisa

Esses dados servem para alimentar um planejamento estratégico dentro do marketing, esse planejamento é o SIM (Sistema de Informações de Marketing).

Para realizar as perguntas corretas para a análise de mercado, o fluxo de necessidades levantadas precisa ser seguido, pois são essas perguntas e respostas que darão direcionamento aos caminhos de seu negócio.

Há uma base de fluxo de informação no SIM, na próxima e última parte deste artigo falaremos mais sobre esse ferramenta de gestão.