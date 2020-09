Pessoas acima de 60 anos sustentam GloboNews; CNN tem público mais jovem · .

Com a pandemia da Covid-19, os telespectadores brasileiros que ainda respeitam o isolamento social enfrentam mais de seis meses de reclusão em casa, algo que se reflete nas audiências da TV aberta e paga. Dados do Ibope revelam que enquanto a GloboNews é sustentada pelo público idoso, composto por pessoas acima dos 60 anos, a CNN Brasil é preferida entre jovens.

De acordo com informações do Kantar Ibope Media obtidas pelo ., 52% da audiência a GloboNews é constituída por idosos, sendo os outros 48% divididos entre jovens de 18 a 59 anos. Já a CNN brasileira possui em seu público 58% do mesmo recorte (entre 18 e 59 anos).

Entretanto, isso não significa que mais jovens assistem à CNN Brasil em comparação a GloboNews, já que a audiência do canal do Grupo Globo ainda é três vezes maior que a concorrente: são 0,9 pontos contra 0,3 da CNN.

Importante ressaltar que, dentro do público jovem da empresa liderada por Douglas Tavolaro, pessoas entre 18 e 24 anos representam apenas 3% da audiência; os jovens adultos entre 25 e 34 somam mais 8%. Já os considerados adultos, entre 35 e 49 anos, são 30%; e aqueles entre 50 e 59 anos representam o restante de 18% do público da CNN brasileira dos números consolidados.

Apesar de ter conquistado o segundo lugar no ranking da TV paga entre os canais de jornalismo, a CNN Brasil aparece em 23º lugar no ranking geral, enquanto a GloboNews é líder no seguimento de noticiário e no comparativo geral fica atrás somente do canal Viva, também do Grupo Globo.

Audiência da GloboNews

Nos últimos seis meses de cobertura intensa sobre o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo, além dos acontecimentos políticos e sociais, a GloboNews exibiu mais de três mil horas de conteúdo ao vivo, produzidas por cerca de 2.500 profissionais ligados à atividade jornalística.

No consolidado de janeiro a agosto de 2020, o canal de notícias da Globo conquistou seu melhor desempenho da história após se tornar líder do ranking da TV por assinatura na Grande São Paulo, além de ocupar a vice-liderança no Rio de Janeiro e no painel PNT. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a audiência também cresceu 68% no comparativo ao mesmo período no ano passado.

