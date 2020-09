Peste Bubônica: Conheça a pandemia que devastou a Europa

A Peste Bubônica, também conhecida como Peste Negra, foi uma das maiores pandemias da histórias da humanidade. Atingiu sobretudo a Europa durante o século XIV e matou um terço de sua população.

Além disso, consistiu em um dos fatores determinantes para a Crise da Baixa Idade Média, juntamente com as Revoltas Camponesas, Guerra dos Cem Anos, assim como o declínio da cavalaria medieval.

Causada pelo bacilo Yersinia Pestis, teve uma rápida propagação e alta letalidade principalmente entre as pessoas com a saúde debilitada e idosas.

Conheça detalhes de como surgiu a Peste Bubônica, constantemente retratada no ENEM e em vestibulares.

Início e propagação de Peste Bubônica

A Peste Bubônica se originou na Ásia, mais precisamente no território Chinês. Chegou na Europa através do Mar Mediterrâneo, pois atracavam nas cidades costeiras.

O início da propagação ocorreu por meio de pulgas e ratos infectados com o bacilo. As pessoas se infectavam através das picadas das pulgas.

Chegando ao organismo humano, a bactéria se multiplicava pelo sistema digestivo. Com o passar do tempo e a evolução da doença, sua propagação se deu pela via aérea, através de espirros e gotículas.

O principal fator para rápida disseminação era a falta de condições de higiene e habitação ideais em que as cidades e vilas medievais se encontravam.

Neste cenário, as infestações por ratos e pulgas era inevitável e a doença tomou conta do continente europeu, matando milhares de pessoas.

Outro fator desencadeado com a Peste Bubônica, foi a culpa atribuída aos estrangeiros, em sua maior parte judeus. Com isso, uma onda de fúria e ódio tomou a população e muitos judeus e estrangeiros acabaram mortos por conta desta revolta.

Sintomas da Peste Bubônica

De acordo com especialistas, os sintomas se assemelhavam com os de uma gripe muito forte e com o passar dos dias havia o inchaço dos gânglios.

Além disso, as pessoas acometidas sofriam com elevações e manchas na pele. Elas pareciam com os bulbos das plantas e, em decorrência disso, ganhou o nome de “Peste Bubônica”. E pelas manchas terem coloração escura, por isso “Peste Negra”.

Veja os sintomas mais comuns:

Dores no corpo

Febre

Tosse

Sede extrema

Sangramento no nariz e outras vias

Inchaço nos gânglios

Surgimento de bulbos

Peste Negra no Brasil

No Brasil houve ocorrências da Peste Bubônica no início do século XX, mais precisamente entre 1900 e 1907. Isto aconteceu devido à proliferação da doença em Portugal, trazida por navios brasileiros que praticavam comércio.

As cidades de Santos e Rio de Janeiro – a capital do Brasil à época – registraram os principais casos. A situação do país se agravou com o surgimento das epidemias de varíola, assim como de febre amarela.

Tais doenças só foram controladas logo após medidas severas de vacinação e higienização. Entretanto, houve uma certa truculência e ignorância por parte das autoridades em relação a isso. Sendo assim, a população se rebelou, ocasionando a famosa Revolta da Vacina.

E então, você conhecia os fatos sobre a Peste Bubônica? Sem dúvidas esse tema pode ser retratado em provas de vestibular e do ENEM.

