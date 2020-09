Pierre Gasly, rebaixado em 2019, ‘esquece’ Red Bull e conquista pódio e vitória pela AlphaTauri, equipe B

Pierre Gasly, de 24 anos, está na Fórmula 1 desde meados da temporada 2017 e não pode reclamar da “falta de emoção” em sua carreira até agora.

Ele foi piloto de testes da Red Bull, integrante da Toro Rosso (equipe-satélite), companheiro de Max Verstappen no time austríaco e… rebaixado.

A situação envolvendo sua saída da RBR após 12 GPs no ano passado – tendo como melhor desempenho um quarto lugar na Inglaterra – para dar lugar a Alexander Albon pegou a todos de surpresa e deixou o piloto de Rouen frustrado.

Estar na AlphaTauri – novo nome da STR -, porém, não é algo necessariamente ruim para o francês. Afinal de contas, foi pela escuderia de base italiana que ele conquistou seu primeiro pódio (segundo no GP do Brasil em 2019) e agora sua primeira vitória na F1, no último domingo, no circuito de Monza.

Gasly encerrou um longo jejum da França em triunfos na categoria – Olivier Panis em Mônaco-1996 – e recolocou a equipe B da Red Bull no lugar mais alto do pódio após 12 anos (Sebastian Vettel em 2008 também no circuito italiano).

E o que mais chamou a atenção após a vitória em Monza foi exatamente a não citação à Red Bull ao celebrar seu feito.

“Honestamente, é inacreditável, não estou certo se eu estou entendo o que está acontecendo agora, foi uma corrida tão maluca… Eu passei por tanta coisa no espaço de 18 meses, meu primeiro pódio ano passado e agora a vitória em Monza”, disse Gasly.

“Eu não tenho palavras. Este time fez tanto por mim, eles me deram minha primeira oportunidade na F1, eles me deram meu primeiro pódio e agora minha primeira vitória. Eu não posso agradecê-los o bastante!”, celebrou.

P1!! My first victory in F1!!🏆

I’m lost for words, still struggling to realise, its just amazing!!

Everything was perfect, just missed the tifosis down under the podium. @alphatauri we have done it!! Thanks everyone for all the messages & support!! Today is a day I’ll remember. pic.twitter.com/3eILYSMsIu

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 6, 2020