Piris da Motta, que ainda não atuou em 2020, é emprestado ao Genclerbirligi, da Turquia

O volante Piris da Motta, que não entrou em campo pelo Flamengo em 2020, toi anunciado pelo Gençlerbirliği SK, da Turquia. O paraguaio será emprestado por um ano – com opção de compra – ao time turco.

O jogador de 26 anos tinha sido comprado pelo Flamengo em julho de 2018 por R$ 25,8 milhões – uma das contratações mais caras da história do clube rubro-negro.

Na Gávea, Piris da Motta fez 51 jogos, sendo 24 deles como titular. Na maior parte das vezes ele entrou no final do segundo tempo. Foram apenas 2.370 minutos em campo, o que corresponde a 26 partidas de 90 minutos.

O ex-jogador do San Lorenzo, da Argentina, será emprestado ao clube turco com valor do passe fixado em 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões).

Piris da Motta foi apresentado pelo Genclerbirligi, da Turquia Divulgação

O Flamengo vai economizar em torno de R$ 10 milhões de reais com os salários de Piris da Motta, que tem contrato até o final de 2022.