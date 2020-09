Pixel 5: fotos do celular aparecem antes do evento da Google

A Google deixou escapar mais um produto antes do evento marcado para hoje. Após o novo Chromecast aparecer nas prateleiras antecipadamente, o smartphone Pixel 5 foi mostrado em fotos algumas horas antes da revelação oficial.

As imagens do Pixel 5 foram compartilhadas por Jon Prosser, o mesmo jornalista que vazou recentemente as informações sobre o lançamento do iPhone 12. As fotos do smartphone da Google mostram o dispositivo no mundo real e exibem seu design por completo.

Foto vazada do Pixel 5.Fonte: Jon Prosser

Com bordas finas e cantos arredondados, o celular tem câmera frontal em um buraco no canto superior esquerdo da tela. Segundo os vazamentos, o display OLED tem 6 polegadas, resolução Full HD+ e frequência de 90 Hz.

Na parte traseira, a imagem mostra um quadrado com dois sensores para fotos, além de um sistema de Flash LED e microfone. O celular deve chegar equipado com câmera principal de 12.2 MP e uma solução auxiliar de 16 MP ultrawide.

Traseira do Pixel 5.Fonte: Jon Prosser

O smartphone da Google conta com um leitor de digitais físico na traseira, onde também está o logo da empresa. Assim como nos modelos anteriores da linha, a lateral inclui um botão com cor diferenciada.

Supostas especificações

Apesar de o vazamento não mostrar detalhes sobre o hardware do Pixel 5, as especificações do aparelho apareceram anteriormente. O dispositivo supostamente chegará ao mercado com processador Snapdragon 765G, modelo intermediário da Qualcomm, 6 GB de memória RAM e bateria de 3.800 mAh.

Em relação ao preço, as especulações apontam que o celular estará disponível por US$ 699 em sua versão com 128 GB de armazenamento. Até o momento, porém, a Google não comentou oficialmente o assunto.

O evento de revelação do Pixel 5 ocorrerá às 15h de hoje (30). Fique ligado no TecMundo para saber mais detalhes sobre o novo celular da Google.