PM flagra 33 condutores por descumprimento da Lei Seca na Grande Aracaju

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), realizou na sexta-feira, 4, até a segunda-feira, 7, a Operação 7 de Setembro com objetivo coibir infrações no trânsito. Foram realizados 544 testes do etilômetro, que resultaram em 33 pessoas flagradas na Lei Seca e duas prisões por embriaguez ao volante.

No período, foram apreendidos 22 veículos por licenciamento atrasado e 22 documentos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram recolhidos. No tocante aos acidentes de trânsito, foram contabilizadas 15 ocorrências, com 18 pessoas lesionadas, mas sem nenhuma morte. Duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante.

Ainda segundo o levantamento feito pela CPTran, dos dias que compreenderam o fim de semana e o feriado, o maior número de acidentes de trânsito foi registrado no sábado, com oito ocorrências.

