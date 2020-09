PM prende homem por suspeita de tráfico em Neópolis

Na noite desse sábado, 26, uma equipe da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas na cidade de Neópolis, região do Baixo São Francisco.

Por volta das 19 horas, os policiais receberam informações sobre um intenso tráfico de drogas na rua da antiga rádio, localizada no Bairro Cohab II. Com rapidez, a equipe chegou ao local e percebeu a presença de dois homens em frente a uma residência, sendo que um deles evadiu-se rapidamente para um matagal. Com o outro suspeito, de 23 anos, os policiais encontraram cinco trouxas de maconha, mais 45 embalagens da droga na residência e a quantia de R$ 154,00.

O homem e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Propriá.