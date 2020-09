Poco M2 será lançado dia 8 com tela grande e bateria potente

A POCO, uma das principais submarcas da Xiaomi, lançará em breve mais um celular. A companhia fará um evento na Índia em 8 de setembro para apresentar o POCO M2, que promete chegar com tela grande e bateria potente.

A fabricante revelou o novo aparelho com um teaser do celular em suas redes sociais. A imagem indica que o smartphone será poderoso e exibe parte da tela, que terá um entalhe para guardar a câmera frontal.

O POCO M2 terá bordas finas, indica teaserFonte: Flipkart

O site da Flipkart, que venderá o smartphone na Índia, indica que o aparelho terá bordas laterais finas. A varejista também indica que o celular contará com bastante memória RAM e uma câmera que captura imagens com alta qualidade.

Em seu Twitter, a POCO da Índia também está realizando um sorteio do celular ainda não lançado. A companhia promete que vai presentear até quatro seguidores com o M2, dependendo do nível de compartilhamento da publicação.

It’s time to change all your WTF moments to #PowerFTW moments.

Get ready, the #POCOM2 is arriving on 08th September at 12 noon on @Flipkart.

Know more here: https://t.co/IhIRnUwfng

RT & get a chance to win the new POCO phone.

2000 RTs – 1 ??

3000 RTs – 2 ??

5000 RTs – 4 ?? pic.twitter.com/U6DGxP6ton

— POCO India #POCOM2 (@IndiaPOCO) September 2, 2020