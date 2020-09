Podemos estar vivendo em uma rede neural?

[unable to retrieve full-text content]

“Discutimos a possibilidade de que todo o universo em seu nível mais fundamental seja uma rede neural.” Essa frase está no parágrafo que apresenta o trabalho do físico Vitaly Vanchurin: a ideia de que esta “pode ser considerada uma proposta para a teoria de tudo”, em que é possível conciliar a mecânica quântica (que diz que o tempo é universal e absoluto) com a relatividade geral (que prega que o tempo está vinculado ao espaço).

Segundo esse professor na Universidade de Minnesota Duluth contou ao site Futurism, ele começou aplicando as equações das mecânicas quântica e clássica no funcionamento das redes neurais e como elas se comportariam com um número alto de neurônios.

Fonte: Tecmundo