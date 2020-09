Poder da escuta ativa para estudar para concursos

Ouvir é uma habilidade de estudo que tende a ser automática. Quem se prepara para concursos sabe bem como é. Vídeo-aulas, cursinhos, diversos conteúdos em áudio pra absorver.

No entanto, enquanto temos certeza de que estamos ouvindo, boa parte do discurso vai embora sem que a gente perceba. Isto acontece por que não praticamos a escuta ativa.

Ouvir ativamente traz um resultado totalmente diferente no aprendizado de qualquer conteúdo. Principalmente quanto se tem uma meta importante e com prazo definido. Afinal, concursos têm datas para serem realizados, não é mesmo?

Pense em como seria mais fácil estudar para as provas, escrever artigos, participar de discussões, quando você sabe que realmente ouviu tudo o que foi dito importante em sala de aula, não apenas por seu professor, mas também por outros alunos ativamente engajados em aprender.

Pode parecer bobo, mas ouvir atentamente pode ser estimulante. Você pode se surpreender com o quanto você perdeu no passado, quando sua mente saiu em tarefas como o que fazer para o jantar ou o que sua irmã realmente quis dizer quando disse … Você sabe do que estamos falando. Acontece com todo mundo.

Aprenda como evitar que sua mente divague com algumas dicas aqui, além de um teste de audição no final. Teste suas habilidades de escuta e comece a praticar a escuta ativa na sala de aula. É onde seu estudo começa.

Quando a escuta é ineficaz

Presta atenção um pouco e se desliga facilmente. Foca em reações, maneirismos, gírias. Comenta para outras pessoas. Esperando por uma chance de invadir. Distraído por pensamentos pessoais e pelo que está acontecendo ao seu redor. Rabiscos ou mensagens de texto.

Quando a escuta é somente de som

Ouvir as palavras, mas não o significado por trás delas. Faltando o significado da mensagem. Respondendo apenas com lógica.

Já quem pratica a escuta ativa, age assim:

Ignora-se distrações. Ignora-se peculiaridades e foca-se na mensagem. Faz contato visual. Mantem-se ciente da linguagem corporal. Compreende as ideias de quem emite a mensagem. Faz perguntas / pesquisas esclarecedoras. Reconhece a intenção do locutor. Responde apropriadamente. Permanecer engajado mesmo durante suas anotações. Cria anotações ativamente – essencial!

3 passos para desenvolver escuta ativa

De acordo com especialistas, você consegue desenvolver habilidades

Mantenha a mente aberta

Dê ao professor / emissor da informação toda a sua atenção

Resista a formar uma opinião até ouvir todo o conteúdo

Não deixe que as peculiaridades, maneirismos, padrões de fala, personalidade ou aparência do locutor atrapalhem a escuta da mensagem

Mantenha o foco nas ideias centrais que estão sendo comunicadas

Ouça o significado da mensagem

Ignore distrações

Certifique-se de que seu celular esteja silenciado ou desligado.

Desligue qualquer eletrônico ao seu redor

Fique longe das janelas, se puder, para evitar distrações externas.

Deixe de lado todos os problemas emocionais na hora de estudar.

Tire dúvidas sempre.

Mantenha a postura na hora de estudar.

Faça anotações, mas continue focado no que ouve.

A escuta ativa tornará o estudo para concursos muito mais fácil. Preste muita atenção às ideias significativas apresentadas nos conteúdos, seja com um professor em sala de aula, vídeos ou podcasts.

