Poderoso Chefão 3 ganha versão restaurada com novo título e final

Para muitos críticos e fãs, O Poderoso Chefão III é o mais fraco da trilogia Corleone, mas isso não impede de ele ser cultuado até hoje. Em comemoração aos 30 anos de seu lançamento, a Paramount prometeu uma nova versão, com o corte que o diretor Francis Ford Coppola e o roteirista Mario Puzo haviam imaginado para o longa-metragem.

A nova edição deve chegar aos cinemas em dezembro, mas com lançamento limitado. O filme também será renomeado para O Poderoso Chefão: A Morte de Michael Corleone, que era o título que o diretor e o roteirista queriam desde o começo, mas que foi vetado pela Paramount na época do lançamento original.

O Poderoso Chefão: A Morte de Michael Corleone é o novo título da conclusão da saga de mafiososFonte: Paramount

O filme irá chegar em versão restaurada, que contou com um trabalho de 6 meses em busca dos negativos originais da produção. Foram mais de 50 tomadas em baixa resolução substituídas por uma versão 4K. O trabalho minucioso foi feito quadro a quadro, para garantir a melhor imagem e o som mais potente possível. Uma versão restaurada sem as alterações também será disponibilizada.

Coppola teria supervisionado os trabalhos para garantir que sua visão fosse respeitada ao máximo. Após o lançamento limitado nas telonas, a produção deve aterrissar em serviços de streaming no ano que vem. Mudanças cruciais foram feitas no começo e no fim de O Poderoso Chefão III, além de algumas cenas terem sido reorganizadas para dar mais fluidez à história. Não foi divulgado qual será a duração dessa versão – o original tem 2h50. Vale destacar que, apesar de muitos torcerem o nariz para o filme, ele foi indicado a 7 prêmios Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor.