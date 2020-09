Pokémon GO: saiba mais sobre o evento de Halloween 2020!

Outubro é sinônimo de Dia das Bruxas nos Estados Unidos, e a desenvolvedora Niantic já confirmou que o Halloween será caprichado para os treinadores em Pokémon Go, com direito a descobertas extraordinárias e reides lendárias no Android e iOS.

As festividades começam já no dia 25 de setembro, às 13h no horário local, quando o Pokémon lendário Zapdos estará disponível para desafios em reides de cinco estrelas. Ele aparecerá até o dia 2 de outubro, às 13h, quando será trocado pela ave de fogo Moltres, disponível nas reides até 9 de outubro às 13h.

Logo que a sua reide chegar ao fim, será a vez de Giratina voltar ao jogo, onde aparecerá nas reides em sua Forma Origem até 23 de outubro às 17h. Vale a pena ficar atento, pois Giratina também aparecerá em versão Shiny. Além disso, vai rolar um chefe de Reide especial de Halloween!

A grande estrela do Dia das Bruxas será Shedninja, o Pokémon Tosado, que ganhará seu próprio encontro de descoberta extraordinária a partir do dia 1º de outubro às 17h, até 1º de novembro, às 18h. E já que falamos em pesquisas, das 8h às 22h do dia 10 de outubro teremos tarefas únicas que garantem um encontro com Meowth em suas versões de Kanto, Alola e Galar!

Para fechar com chave de ouro, o Halloween ainda terá novos itens de avatar e uma copa temática na 4ª temporada da Liga de Batalha Go.