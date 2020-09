Polaroid lança câmera inspirada em ‘The Mandalorian’

A lendária fabricante de câmeras fotográficas instantâneas Polaroid anunciou uma edição especial baseada na série O Mandaloriano, da Disney+.

O corpo do aparelho é inspirado no aço beskar, que compõe a armadura do personagem que dá nome ao seriado de Star Wars e faz parte da cultura dos mandalorianos. A câmera tem alguns recursos modernos, como autofoco, dupla exposição, flash dinâmico e um timer ajustável. A bateria é recarregável via USB.

Além da câmera, pacotes de filmes instantâneos i-Type Color Film também foram lançados. Aproveitando o tema da série, eles incluem 12 molduras especiais e colecionáveis que incluem “The Child” (ou “A Criança”, mais popularmente chamada de Baby Yoda) e o capacete do caçador de recompensas.

Os filmes instantâneos com logos e ilustrações da série.Fonte: Polaroid

A revelação fica pronta em 15 minutos, graças a uma série de processos químico avançados. O conjunto é compatível também com modelos já no mercado, como OneStep 2, OneStep+, Polaroid Now e Polaroid Lab. A família OneStep existe desde 2010 e deu sobrevida à marca, que já foi tema de um vídeo especial no canal do TecMundo no YouTube.

Disponibilidade

A câmera custa US$ 120 (cerca de R$ 650 em conversão direta de moeda) se comparada separadamente, enquanto o kit completo com os filmes instantâneos personalizados da série sai por US$ 170 (aproximadamente R$ 920).

O pacote da câmera com os filmes personalizados.Fonte: Polaroid

O modelo pode ser adquirido no site da fabricante, mas o Brasil não está entre os países disponíveis para envio.