Pontos positivos de ensinar a partir de filmes

Filmes sempre entram na lista de dicas para estudar temas diversos. Pode se tornar um artifício para aprender história, ciências, literatura e até matemática… enfim, praticamente todos os assuntos.

Aqui no Notícias Concursos constantemente postamos dicas de como estudar para vestibulares, ENEM ou concursos a partir de livros.

Desta vez, iremos mostrar os pontos positivos de levar longas às salas de aula para ensinar conteúdos. Confira.

Estende o que se aprendeu nos livros

Os filmes podem estender o aprendizado além do livro didático. Às vezes, uma obra pode realmente ajudar os alunos a compreender o que ocorreu, de fato, em uma época ou um evento.

Por exemplo, o longa “Estrelas Além do Tempo” que destaca as contribuições das mulheres negras para o programa espacial dos anos 1960. Veja mais sobre o filme aqui – Carreira: Filmes que podem motivar seu crescimento profissional

Filmes aumentam o interesse

Apresentar filmes aos estudantes pode despertar o interesse deles em um tópico que está sendo aprendido. Ao mesmo tempo, proporciona uma pequena pausa nas atividades normais da sala de aula. Ou seja, os motiva.

Filmes podem ensinar valores e direitos

Às vezes, um filme pode incluir momentos que vão além do que se ensina em uma aula e permitem destacar lições igualmente importantes.

Por exemplo, o filme “Gandhi” fornece informações que podem ajudar os alunos a discutir religiões mundiais, imperialismo, protesto não violento, liberdades pessoais, direitos e responsabilidades, relações de gênero, Índia como um país e muito mais.

Perfeito para dias de descontração

Os longas metragens podem ser programados para os dias em que os alunos podem perder o foco. No ensino do dia-a-dia, haverá dias em que os alunos estarão mais focados em seu baile de boas-vindas e no grande jogo daquela noite, ou no feriado que começa no dia seguinte, ao invés de no tópico do dia

Embora não haja desculpa para mostrar um filme não educacional, este pode ser um bom momento para assistir a algo que complemente o tópico que você está ensinando .

E então, gostou de conhecer as dicas? Filmes são objetos extremamente valiosos quando usados de maneira pertinente e intercalada aos estudos.