Por covid-19, Record manda reformar sede de A Fazenda 2020

A Fazenda 2020 contará com uma nova sede. De olho na proteção dos peões contra a covid-19, a Record mandou reformar a casa do programa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O Fala Brasil deu detalhes das mudanças com uma reportagem na edição desta terça-feira (1º), quase uma semana antes da estreia.

A emissora paulista divulgou as primeiras novidades, como a chegada de novos animais e a confirmação do novo número de participantes: 20. Foram colocados totens com álcool em gel espalhados por toda a parte externa da fazenda.

Nos bastidores, placas de acrílicos foram colocadas nas mesas da produção, que só circula pelo ambiente usando máscaras e com cada um com dois frascos de álcool em gel pendurados no pescoço.

O diretor Rodrigo Carelli informou que até o caseiro entrou no protocolo de segurança. “Quando o caseiro precisar entrar para fazer alguma manutenção na área dos animais, que é aberta, ele vai entrar totalmente coberto e longe deles [peões]”, garantiu.

O telejornal destacou que a temporada 2020 do principal reality da casa será com menos pessoas circulando nos bastidores e distanciamento social seguro. Marcos Mion será o maior exemplo. “O Mion também. A participação dele será a distância”, ressaltou o diretor Fernando Viudez.

Confira: