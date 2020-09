Por onde andam cinco atrizes da novela Pantanal? · .

Desde o último domingo (6), quando a Globo confirmou que fará um remake de Pantanal (1990), a novela virou assunto nas redes sociais. A atriz Cristiana Oliveira, por exemplo, foi muito lembrada como a Juma do folhetim, mas várias outras atrizes se destacaram na história. Algumas delas se afastaram dos papéis na televisão ou da carreira artística, mas há quem já queira voltar e participar da nova versão de Pantanal.

Luciene Adami já deixou claro que está disponível, se a Globo quiser. A atriz viveu a Guta de Pantanal e segue trabalhando como atriz. Fez novelas na Globo, no SBT e na Record, e hoje vive no Rio Grande do Sul. Já Ângela Leal, que interpretou a mãe de Guta na novela da Manchete, encerrou suas atividades profissionais. Aposentada, o último trabalho dela foi na série Sob Pressão, em 2018.

Veja por onde andam cinco atrizes que tiveram as carreiras marcadas por Pantanal:

A atriz Luciene Adami fez sucesso como a Guta de Pantanal e logo em seguida posou nua



Luciene Adami

A Guta de Pantanal foi a personagem mais significativa da carreira dela. Após o sucesso na Manchete, Luciene posou nua para a revista Playboy e atuou em novelas como Éramos Seis (1994) e Pícara Sonhadora (2001), do SBT, Metamorphoses (2004) e Essas Mulheres (2005), da Record. Sua última aparição na TV foi na série Mulheres em Transe (2012), exibida pela RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul.

Desde o início da pandemia, Luciene está morando em Porto Alegre com seu marido, porque lá pode cuidar de seus pais mais de perto. Mas a atriz, que está com 56 anos, já sabe até que papel faria no remake de Pantanal. “Acho que hoje eu poderia viver a mãe da Guta, a Maria Bruaca, que na época era interpretada pela Ângela Leal”, disse ela em entrevista ao jornal Extra.

Ângela Leal caracterizada como Maria Bruaca em Pantanal e ao lado de sua filha, Leandra



Ângela Leal

A Maria Bruaca de Pantanal teve longa carreira na TV, com pelo menos uma novela ou série por ano entre 1970 e 2000. Atriz consagrada e mãe de Leandra Leal, ela passou seis anos contratada da Record, de 2007 a 2013, e seus últimos trabalhos na TV foram participações em episódios de Sob Pressão, em 2017 e 2018.

Nos últimos anos, Ângela sobreviveu a um câncer de fígado e um infarto. Hoje, ela se considera aposentada como atriz. “Depois da operação [no tratamento contra câncer], fiquei com esse tremor [nas mãos]. Pensa: velha, hoje, só faz empregada doméstica. Imagine eu servindo um chá?”, comentou ao jornal O Globo.

A atriz Ittala Nandi abraçada a Marcos Winter durante gravação de Pantanal e atualmente



Ittala Nandi

Além de Madeleine de Pantanal, Ittala Nandi fez papéis em outras novelas e emissoras. Na Globo, esteve em Que Rei Sou Eu? (1989) e A Casa das Sete Mulheres (2003), e entre 2005 e 2015 fez parte do elenco da Record. Atuou em produções como Os Mutantes – Caminhos do Coração (2008) e Dona Xepa (2013).

A atriz, que também já coordenou departamentos de cinema, teatro e TV em universidades do Rio de Janeiro e do Paraná, se dedicou a filmes nos últimos anos –o mais recente foi Domingo (2019). Em entrevista à revista Quem em dezembro do ano passado, ela demonstrou ter vontade de voltar à TV, mas reclamou: “Os autores não escrevem mais papéis para atores da minha geração”.

Giovanna Gold em capa de revista na época de Pantanal; ela foi musa da TV nos anos 1990



Giovanna Gold

Considerada uma das musas da TV nos anos 1990, Giovanna ganhou destaque ao interpretar a personagem Zefa em Pantanal. Na Globo, atuou em Mulheres de Areia (1993), A Viagem (1994) e Por Amor (1997). Atualmente, está no ar na reprise de Chiquititas (2013) no SBT, na pele da vilã Carmen.

Giovanna Gold ficou em cartaz com uma peça de teatro no Rio de Janeiro até março, quando a pandemia interrompeu as atividades. Desde então, ela tem se dedicado a um novo projeto como empreendedora, que promete revelar em novembro.

Flavia Monteiro em Pantanal (1990) e neste ano; atriz está escalada para novela da Record



Flavia Monteiro

Pantanal foi a segunda novela de Flavia Monteiro, que havia estreado em Vale Tudo (1988). Ela interpretou Nalvinha na trama da Manchete, mas ganhou muito mais fama em 1997, quando interpretou Carolina em Chiquititas (1997-2001).

A atriz não deixou de trabalhar em novelas e séries de TV desde então. É contratada da Record desde 2006. Seu papel mais recente foi em Apocalipse (2017), atualmente em reprise. Flavia está escalada para Gênesis, próxima trama bíblica da Record.

