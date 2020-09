Por onde andam? Veja 7 estrelas de Laços de Família que sumiram da TV

Anunciada como a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família (2000) trará de volta à telinha atrizes que estão sumidas das novelas. Algumas continuam trabalhando em outras produções e plataformas, e optaram por se ausentar da TV, mas praticamente todas elas não são mais vistas ou lembradas pelo grande público há algum tempo.

Confira a nossa lista antes de matar a saudade do clássico dos clássicos de Manoel Carlos:

Helena Ranaldi deu vida à Cíntia, veterinária responsável por cuidar dos cavalos do haras de Alma (Marieta Severo) e alvo constante do machismo de Pedro (José Mayer), por quem se apaixona e com quem mantém uma relação conturbada. A atriz atuou em quase todas as novelas de Manoel Carlos que vieram na sequência de Laços de Família; dentre elas, Mulheres Apaixonadas (2003), em que deu vida à professora Raquel, vítima de violência doméstica, em exibição no Canal Viva.

Helena se despediu das novelas junto com Maneco, tendo a novela Em Família (2014) como o seu último trabalho na TV. Nos últimos anos, ela recebeu convites para atuar em tramas do SBT e da Record, mas atualmente dedica-se apenas ao teatro e só pensa em voltar pra televisão quando o convite valer a pena.

Júlia Feldens era praticamente uma atriz estreante em novelas quando interpretou Ciça, a filha rebelde de Miguel (Tony Ramos), que não tinha muita paciência com a deficiência do irmão Paulo (Flávio Silvino). Após o término da trama, a atriz participou de Coração de Estudante (2002) e Um Só Coração (2004), mas decidiu se afastar da vida artística para realizar outros sonhos, como o de se casar, ter filhos e voltar a estudar. Por coincidência, a volta de Laços de Família também marcará o retorno da atriz às artes. Ela está no elenco da série Boca a Boca, escrita por Esmir Filho para a Netflix.

Xuxa Lopes ganhou os noticiários em 2013 após abandonar a novela Sangue Bom para iniciar um tratamento contra síndrome do pânico. Na história de Manoel Carlos, ela deu vida à Glória, a melhor amiga e aliada de Alma contra o namoro de Edu (Reynaldo Gianecchini) com Helena (Vera Fischer). Antes de se afastar totalmente da TV, a veterana atuou em Mulheres Apaixonadas (2003), Páginas da Vida (2006), Negócio da China (2008), Tititi (2010) e Insensato Coração (2011). Desde 2014, dedica-se exclusivamente ao cinema.

Júlia Almeida interpretou Estela, sobrinha de Alma e irmã de Edu. A atriz, filha do autor da novela, tinha apenas 17 anos na época da novela e chegou a ser impedida de atuar em várias cenas após uma decisão polêmica do Ministério Público. Por conta do destaque na história, a moça, que até então só atuava em novelas do pai, passou a ser convidada por outros autores. Ela participou de Duas Caras (2007), Caminho das Índias (2009) e A Vida da Gente (2011). Desde 2012, reside nos Estados Unidos. Júlia retornou ao Brasil em 2018 para uma breve participação em Tempo de Amar.

Vanessa Machado interpretou Simone, que, assim como a amiga Capitu (Giovanna Antonelli), mantinha uma vida dupla fazendo programas para se sustentar. Após o término da novela, a atriz participou de O Quinto dos Infernos (2002) e Cobras e Lagartos (2006). Vanessa está longe da TV desde Dance Dance Dance (2007), da Band. Atualmente, possui um canal no Youtube onde entrevista celebridades e compartilha dicas de maquiagem.

Thalma de Freitas deu vida à Zilda, empregada doméstica de Helena e uma das personagens de maior destaque de sua carreira. A artista foi contratada durante 14 anos pela Globo, atuando também em O Clone (2001), Sete Pecados (2007), Caras & Bocas (2009) e Malhação (2012), mas atualmente mora nos Estados Unidos e se dedica à música. Thalma trabalha como cantora e compositora e recentemente se tornou a única brasileira indicada ao Grammy 2020.

Beatriz Lyra se despediu das novelas no papel da Cleyde, outra amiga de Alma (Marieta Severo). Atualmente com 90 anos de idade, a atriz esteve em praticamente todas as obras anteriores do Maneco, como Baila Comigo (1981), Sol de Verão (1982), História de Amor (1995) e Por Amor (1997). Nos últimos anos, fez pequenas participações na TV, sendo a última delas em Haja Coração (2016). A foto que ilustra a matéria acima é dos bastidores de Por Amor, já que não há registros na internet das cenas de Beatriz na icônica Laços de Família.