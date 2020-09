por que a temporada 2020-21 é crucial para a carreira de Harry Kane

A maioria dos jogadores de futebol evita comparações com os grandes, mas não Harry Kane. O atacante do Tottenham e da seleção da Inglaterra tem se comparado de maneira consistente com os dois melhores jogadores desta geração, e talvez de todos os tempos: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Um lembrete disso veio no primeiro episódio da série: “All or Nothing: Tottenham Hotspur” da Amazon, quando Kane se sentou com José Mourinho para sua primeira conversa no escritório do treinador.

“Quando você está em um clube como o Tottenham, é claro, nós nos saímos bem, pessoalmente eu me saí bem, mas quero ser como Ronaldo e Messi”, disse ele, estendendo a mão acima da cabeça para indicar o nível elevado que ele deseja alcançar. Este é um refrão conhecido de Kane e que durante anos foi enquadrado como uma aspiração admirável, um exemplo da ética de trabalho que o conduziu até o topo do esporte.

É irônico que, em um país com o hábito de colocar jogadores em um pedestal em uma idade precoce, o capitão da Inglaterra viva com esse peso nos ombros por conta de sua própria vontade de ser grande. No entanto, Kane tem 27 anos. Nessa idade, Messi já havia se tornado o maior artilheiro da história do Barcelona e conquistara 20 títulos importantes pelo clube, enquanto Ronaldo passou quatro anos como o jogador de futebol mais caro do mundo após sua transferência de 80 milhões de libras do Manchester United para o Real Madrid com 10 grandes títulos conquistados.

Harry Kane festeja gol contra o Crystal Palace, em julho de 2020 Warren Little / Getty Images

Kane ocupa o terceiro lugar na artilharia histórica do Tottenham e foi vice-campeão duas vezes pelo clube. Isso não deve menosprezar o quão bom Kane se tornou, mas, se seu objetivo é de ingressar no panteão dos maiores jogadores de todos os tempos, esta temporada é simplesmente a maior de sua carreira.

Os Spurs enfrentam uma tarefa enorme ao se mostrarem capazes de lutar pelo título da Premier League. A temporada terminará com a Eurocopa, na qual Kane liderará uma seleção inglesa com uma chance real de sucesso no primeiro torneio em 55 anos.

A hora de intensificar é agora.

O discurso de José Mourinho para Kane ao substituir Mauricio Pochettino foi para acentuar a posição global que o ex-técnico de Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United desfruta no jogo.

“O mundo olha para o futebol inglês com um respeito incrível, mas ainda acha que as estrelas de cinema do futebol pertencem a outros lugares”, disse ele a Kane. “E acho que temos que construir também o seu status nessa direção. Eu sou um pouco disso como técnico. A realidade é que minha dimensão é universal e por estar comigo, acho que posso te ajudar”.

Kane já é reconhecido mundialmente como um dos melhores atacantes do mundo. Seus números na Inglaterra – 143 gols em 210 jogos de liga – é o produto de notável consistência que se tornou mais louvável pelas dificuldades que ele superou para chegar a este nível. Ele já é um indivíduo altamente comercializável, mas a riqueza material por si só não o impulsiona. Em qualquer caso, só falta uma coisa, um ingrediente adicional que pode catapultá-lo para os mais altos escalões onde ele anseia chegar: troféus.

Nesse sentido, Kane encarna onde o Tottenham está como clube: progrediu muito além das expectativas, provou ser capaz de competir com os melhores, mas não tem nada de tangível para mostrar. A contratação de Mourinho foi projetada para resolver isso. O presidente Daniel Levy teve suas desavenças com Pochettino, mas ele é sincero ao sugerir que relutantemente demitiu o argentino em novembro do ano passado.

No entanto, dessa situação surgiu a oportunidade de apontar um vencedor de boa-fé. Mourinho pode estar sendo questionado, mas seu currículo continua a ser motivo de inveja para muitos outros. O treinador português rapidamente procurou abraçar Kane na crença de que ele não terá sucesso no clube sem o seu camisa 10.

Técnico do Tottenham, José Mourinho abraça Harry Kane Getty Images

Havia uma sensação de que um ciclo havia terminado com a saída de Pochettino, uma sensação ainda mais acelerada por Christian Eriksen e então Jan Vertonghen em busca de novas pastagens. A importância de Kane só cresceu nesse meio tempo. Perdê-lo seria nada menos que um desastre para o Tottenham, uma declaração contundente do melhor jogador do clube de que eles são simplesmente incapazes de chegar ao auge. Mourinho ainda pode ser um compromisso relativamente novo, mas o tempo já está passando.

Kane foi parar nas manchetes durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, cerca de uma semana depois que o Reino Unido entrou em quarentena total em março.

“Não sou alguém que fica lá só por ficar”, disse ele sobre o Tottenham, em meio a um sentimento equilibrado sobre como conciliar ambição pessoal com lealdade profissional.

A quarentena foi um período de reflexão para todos, e com Kane não foi diferente. Surgiu esta semana na série da Amazon que, antes dessa sessão de perguntas e respostas, o atacante já havia colocado seu dilema para a câmera.

“O mais assustador é que tudo passa muito rápido”, disse ele nos primeiros dias de sua recuperação de uma lesão na coxa sofrida em 31 de dezembro. “As temporadas passam tão rápido, o tempo passa tão rápido. Vou fazer 27 anos em breve e sinto que comecei a carreira no ano passado. É isso: quando você não para, não tem tempo para processar tudo. E então, de repente, você está chegando aos 32, 33 anos e já começa a pensar que não tem mais tanto tempo”.

A sensação de recuperar o tempo perdido é, sem dúvida, devido ao caminho árduo que ele enfrentou até o time principal do Totttenham, por meio de empréstimos malsucedidos para Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester City. Kane adoraria nada mais do que completar essa temporada ganhando títulos com o Tottenham – em 2018, ele assinou um contrato de seis anos no valor de 200 mil libras por semana para fazer exatamente isso – mas as dúvidas sobre se isso é possível aumentam cada vez mais.

Kane comemora gol do Tottenham contra o Aston Villa Getty Images

O Chelsea investiu muito para diminuir a diferença para Liverpool e Manchester City, enquanto Manchester United e o Arsenal estão mostrando sinais de recuperação promissora. O United, com certeza, gastará novamente antes que a janela se feche.

Enquanto isso, Levy astutamente reestruturou a dívida criada pela construção de seu impressionante estádio de 1 bilhão de libras, mas ele foi o primeiro presidente da Premier League a alertar sobre o impacto financeiro da COVID-19. Até esse ponto, ninguém tem a ilusão de que os Spurs podem gastar muito para melhorar seu ataque.

As Copas que os clubes ingleses disputam e a Liga Europa oferecem as melhores chances de conquista, mas são apenas trampolins. Muitos torcedores do Tottenham podem apenas querer qualquer título depois de 12 anos sem levantar uma taça, mas Kane quer vencer a Premier League e a Champions League.

Ele está, lembre-se, se comparando aos maiores vencedores do mundo. Depois de revelar que contratou um chef pessoal em outubro de 2017 para otimizar sua dieta, Kane afirmou que era porque queria fazer “cada dia valer” em sua tentativa de rivalizar com Ronaldo e Messi. Estes são agora seus anos de pico em termos físicos, com a próxima Eurocopa e a Copa do Mundo no Catar sendo a apoteose teórica de sua carreira por seleções.

Kane é quem quer se elevar ao nível mais alto possível. O problema é que, se o Tottenham não encerrar a espera pelos títulos nesta temporada, ele pode acabar querendo ir para qualquer outro clube que vença.