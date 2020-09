Por que tantos gigantes apostam em ex-estrelas?

Neste domingo (20), Andrea Pirlo comandará a Juventus pela primeira vez em casa contra a Sampdoria na primeira rodada da Série A 2020/21. No início do mês passado, um dos jogadores mais icônicos de sua geração, que teve uma carreira brilhante no Milan e na própria Juventus, foi nomeado o sucessor de Maurizio Sarri.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Se tratando da Itália, qualificações e experiência são mais importantes para um treinador do que em qualquer outro lugar, embora seja difícil imaginar que as façanhas de Pirlo em seus dias de jogador foram totalmente ignoradas quando ele foi escolhido para o cargo. Na verdade, ele só recebeu seu diploma de treinador, o que lhe permite assumir oficialmente o comando de uma equipe da Série A, no início desta semana. No entanto, fontes próximas aos gigantes de Turim apontam para a compreensão tática e perceptiva de Pirlo do futebol – além da ideia bastante óbvia de que ele é adequado para administrar o vestiário repleto de estrelas – como a principal razão pela qual ele foi contratado. Seu entusiasmo por análises, ciência do esporte e uma “abordagem de 360 graus para o papel do treinador” também impressionaram a diretoria da Juventus.

No entanto, embora a Juventus seja obviamente um clube que funciona bem e com uma cultura vencedora – apesar de toda a decepção recente na Champions League, estamos falando de um clube que conquistou nove títulos da Série A de maneira consecutiva – é claro que a contratação de Pirlo gerou uma agitação em torno do clube que se estende muito além das fronteiras da Itália – algo que Sarri nunca conseguiu produzir.

Andrea Pirlo, treinador da Juventus Divulgação

A ideia de contratar um ex-jogador lendário cujo nome não seja apenas reconhecido, mas também ligado à história recente do clube, mesmo que ele tivesse pouca – ou nenhuma – experiência, sempre foi um plano A tentador para clubes que procuram mudar alguma coisa. Além do glamour, carisma e atenção que isso traz, pode ajudar a chamar a atenção da mídia e definitivamente criar algo positivo entre os torcedores. Com o conhecimento das tradições e cultura do clube, há também a esperança de que essas lendas possam refletir o sucesso que tiveram no passado no clube atualmente.

No entanto, talvez sábio pelas memórias de trabalhos fracassados de um passado distante, como a passagem de Alan Shearer como técnico do Newcastle United, tem havido um apetite cada vez menor para a tentação romântica de colocar uma antiga lenda no comando do time. Por exemplo, o Manchester United resistiu a pedidos populares para que Ryan Giggs fosse nomeado treinador em caráter permanente, após um breve período em 2014.



1 Relacionado

Agora, no entanto, a tendência parece estar voltando – mas os primeiros sinais são de que há uma grande diferença na atitude dos ex-jogadores em relação ao papel de treinador. De maneira fascinante, muitos desses grandes nomes – Frank Lampard (Chelsea), Mikel Arteta (Arsenal), Simone Inzaghi (Lazio) e Zinedine Zidane (Real Madrid) imediatamente vêm à mente – agora estão se tornando muito mais comprometidos com todo o processo de ser um técnico, abraçando os métodos da mais dinâmica e moderna raça de treinador principal que veio à tona.

Frequentemente jovens, geralmente com uma carreira no futebol reduzida ou mesmo, cada vez mais, nenhuma carreira como jogador profissional, esses treinadores são associados a conceitos táticos claros e pensamento inovador, além capacidade de aprimorar um jogador por meio de métodos criativos e estimulantes. Eles também tendem a ser grandes motivadores, desmentindo a ideia de que alguém que ganhou troféus como jogador é o mais capaz de liderar aqueles que lutam por eles.

Considere a capacidade de Jurgen Klopp de lidar com o Liverpool, ou a maneira como Thomas Tuchel admiravelmente controlou o que é possivelmente o vestiário mais complicado do futebol europeu no Paris Saint-Germain. Embora sejam nomes conhecidos agora, esses são apenas dois exemplos recentes de treinadores que chegaram lá sem o benefício de ter tido uma carreira como jogador. O técnico do RB Leipzig, Julian Nagelsmann, deve seguir o mesmo caminho.

Mikel Arteta e Frank Lampard, técnicos de Arsenal e Chelsea, se cumprimentam antes de confronto pela Premier League Getty Images

Hoje em dia, parece que os jogadores de renome que estão entrando na gestão de alto nível estão se inspirando nesses novos treinadores chamados progressivos. Onde antes eles poderiam ter furado a fila pelo que fizeram em campo, agora estão exibindo a curiosidade e a mente aberta que eram tradicionalmente associadas aos treinadores “puros”.

E isso oferece um golpe duplo para um presidente – ele não só está contratando um técnico moderno com ideias progressistas, mas também ao promover um nome reconhecido, com ou sem experiência anterior no nível mais alto, ele entrega os responsáveis por fazer a nomeação um passe livre se não funcionar. Se um treinador promissor, embora menos conhecido, fracassa, os dedos tendem a apontar para outras pessoas na organização, desde diretores esportivos até membros do conselho, proprietários e presidentes.

Um influente executivo de clube resumiu perfeitamente para a situação: “Se não funcionar com um técnico famoso ou um grande ex-jogador, nada muda realmente – você tem outra chance. Para ser franco: ter alguém com um rosto familiar com o qual os torcedores e a mídia podem se identificar no comando é como uma apólice de seguro. Se der tudo certo, ótimo, todos ficaremos felizes.

Contratar uma lenda do clube costumava ser visto como uma manobra populista e de curto prazo por todos esses motivos; pode-se argumentar que isso também se aplica às contratações de Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United e Ronald Koeman no Barcelona, ambos catapultados para a liderança de dois dos maiores clubes do mundo com base no que fizeram dentro de campo. E embora seja verdade que a presença de uma lenda do clube por si só pode ajudar a trazer estabilidade a um clube sob pressão, embora em um grau menor do que antes, a nova geração de craques que estão entrando no mundo dos treinadores traz muito mais para o clube do que parece.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Hoje em dia, nomes como Pirlo, Zidane, Arteta e Lampard demonstram um maior grau de competência, curiosidade e humildade para com o trabalho de treinador. Eles ficam felizes em fazer mais do que simplesmente obter sua licença de treinador, que hoje em dia é levada muito mais a sério. Para obter o diploma principal, a licença da Uefa, normalmente leva um mínimo de um ano de trabalho – além dos dois anos exigidos para a “Licença A”, que permite a uma pessoa entrar em treinamento profissional para completar e cobrir um amplo espectro de habilidades e ferramentas, de táticas e psicologia a novas tecnologias e análises, que estão sendo prontamente adotadas pelos ex-jogadores que se tornaram treinadores mais progressistas e comprometidos.

Reconhecendo que o impacto de seu nome só vai ajudar até certo ponto, eles estão preparados para delegar e chefiar uma equipe com uma comissão técnica que complementa. Também existe uma vontade real de desenvolver indivíduos e jogadores jovens em vez de apenas serem bons em exercer pressão (muitas vezes através da imprensa) para que o clube gaste dinheiro. Eles tendem a ter uma abordagem mais leal e de longo prazo em relação à posição do treinador do que antes.

Embora obviamente ainda não haja garantia de sucesso – a volta ao lar de Thierry Henry no Monaco foi interrompida depois de apenas três meses em 2019 -, a nova abordagem desses treinadores que são lendas do futebol claramente melhora as chances de eles acertarem as coisas e desfrutarem de longos e bem-sucedidos trabalhos nos clubes.