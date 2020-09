PorOndeAnda: Alexis Bledel, a Rory Gilmore da série Gilmore Girls

Se você quer saber o que aconteceu com a atriz Alexis Bledel 20 anos após a estreia de Gilmore Girls, este é o artigo certo! No #PorOndeAnda de hoje, vamos relembrar alguns dos papéis mais icônicos da atriz desde que ela deixou de interpretar Rory Gilmore. De atuações celebradas em filmes e séries até o prêmio de celebridade mais perigosa da internet, não há dúvidas de que muito aconteceu desde o último episódio!

Antes de começar a interpretar Rory, Alexis teve apenas um papel pequeno, em Rushmore. Porém, com o lançamento da série Gilmore Girls, sua carreira decolou, e ela foi indicada para mais de 13 prêmios ao longo das sete temporadas da série. Mas o que será que aconteceu com ela nos anos seguintes?

#PorOndeAnda: Alexis Bledel em 2020

Em 2014, Alexis interpretou Beth Dawes por muitos episódios em Mad Men. Além disso, a atriz estrelou uma comédia romântica chamada Us & Them, atuando ao lado de Jason Ritter. Porém, a série não foi tão bem-sucedida, e a produção foi cancelada depois de poucos episódios.

(Fonte: Getty Images/Reprodução)Fonte: Getty Images

Dois anos depois, Alexis Bledel participou do revival Gilmore Girls: A Year In The Life, uma minissérie que trouxe Lorelai e Rory Gilmore de volta para a televisão. A série alcançou um índice de 85% de aprovação no Tomatometer, provando que as garotas ainda eram queridinhas dos fãs.

Então, em 2018 Alexis voltou a dominar as telas. Afinal, a atriz conseguiu o papel de Emily em The Handmaid’s Tale, uma das séries mais conceituadas e vencedora de dois Globos de Ouro. A atriz continua parte do elenco até o momento, e a 4ª temporada da série deve estrear ainda em 2020.

Da mesma forma, não podemos deixar de destacar sua participação no filme icônico Quatro Amigas e Um Jeans Viajante, no qual ela interpretou Lena e teve a chance de atuar ao lado de outras grandes atrizes, como Blake Lively e America Ferrera.

No universo online, uma curiosidade é que Alexis Bledel foi nomeada a celebridade mais perigosa da internet. O relatório da McAffee reuniu celebridades comumente utilizadas em perfis fakes para enganar os fãs e cometer diversos tipos de crimes virtuais. Então, se você receber uma mensagem suspeita da atriz, tome cuidado!

E aí, o que você achou do #PorOndeAnda de hoje? Se quiser saber mais sobre o que aconteceu com o elenco de Gilmore Girls, deixe seu comentário no espaço abaixo!