PorOndeAnda: Chad Michael Murray, o Lucas Scott de One Tree Hill

Quem viveu a adolescência no começo dos anos 2000 deve lembrar vividamente de Chad Michael Murray, que ficou conhecido por participar de filmes como Sexta-Feira Muito Louca e A Nova Cinderela. No entanto, seu nome realmente ganhou a mídia com o seu papel na série One Tree Hill, atuando como Lucas Scott.

Murray deixou a série antes de ela ser finalizada e, depois disso, seu nome começou a desaparecer cada vez mais dos jornais e das revistas, levando o ator à beira do esquecimento. Hoje, 23 de setembro de 2020, faz 17 anos que One Tree Hill estreou e vamos aproveitar essa oportunidade para descobrir #PorOndeAnda Chad Michael Murray em 2020!

O que Chad Michael Murray está fazendo?

Ao contrário do que muitos imaginam, Murray não abandonou seu talento como ator. Pelo contrário, ele continua participando de séries e filmes, apesar de nada conseguir trazer o mesmo destaque que ele conseguiu durante a sua juventude.

Agora, aos 38 anos, algumas de suas produções mais recentes são Survive the Night, ao lado de Bruce Willis, e Love in Winterland, uma série de comédia romântica que retoma o gênero que fez de Chad Michael Murray famoso. Ele também participou da 3ª temporada de Riverdale, dando vida ao personagem Edgar.

(Fonte: Dory Jackson/Nicki Swift/Reprodução)Fonte: Nicki Swift

Nas redes sociais, uma polêmica veio à tona envolvendo o elenco de One Tree Hill, e Murray fez questão de se posicionar em defesa das antigas colegas de trabalho. O caso envolvia situações de assédio durante a época de gravação, levando o ator a relembrar o tempo em que interpretava Lucas Scott e a elogiar a força que as mulheres tiveram durante uma fase tão horrível para elas.

Além disso, Murray sempre demonstra grande apreço aos fãs da série que o tornou realmente conhecido. Em 2017, ele até participou de uma convenção feita para relembrar One Tree Hill, que aconteceu em Wilmington, na Carolina do Norte, onde a série foi gravada.

Em seu perfil no Instagram, o ator postou uma foto em frente à ponte que aparece na abertura da série, mostrando aos fãs que as memórias de One Tree Hill permanecerão para sempre com ele.

O que aconteceu com Chad Michael Murray também atinge outras jovens celebridades que acabam alcançando o topo e não conseguem se manter sempre em cima. Torcemos para que o ator de One Tree Hill possa ter novas oportunidades para demonstrar seu talento!