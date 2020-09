PorOndeAnda: Leighton Meester, a Blair de Gossip Girl

De 2007 a 2012, ela reinou absoluta como a Teen Queen da popularíssima série Gossip Girl do canal The CW. Leighton Meester foi se tornando, aos poucos, uma representação icônica de uma socialite de Nova York: chique, cerebral e talvez até um pouco cruel. Mesmo após ter “trintado”, a moça ainda permanece na mente de todos como Blair Waldorf.

Entre os papéis que representou, o mais desafiador parece ter sido se tornar mãe de Arlo Day Brody, sua filha com o também ator Adam Brody (de The OC), nascida em 2015. Não apenas ela se deu bem na experiência como a utilizou para compor a personagem Angie D’Amato na série Single Parents, encerrada em 14 de março após duas temporadas.

Leighton Meester nasceu na prisão

Em uma entrevista à US Weekly em 2008, Meester revelou que nasceu dentro de uma prisão federal do Texas, na qual sua mãe cumpria pena por tráfico de drogas. Elas permaneceram juntas por 3 meses em uma casa de recuperação, e depois a bebê foi criada pela avó enquanto a mãe cumpria o restante da pena, retornando para casa 14 meses depois.

Sucesso como cantora

Em 2009, Meester realizou outro sonho ao assinar um contrato de gravação com a Universal Republic como cantora. A primeira chance veio com o hit “Good Girls Go Bad”, que alcançou o sétimo lugar na parada Billboard Hot 100. Em outubro de 2019, a atriz/cantora lançou seu primeiro single oficial: “Somebody to Love”.

Outro bebê?

Na edição de abril de 2019 da revista Shape, Meester fez questão de falar sobre os desafios da maternidade. Não era por acaso: 1 ano depois, fotografada com uma barriguinha saliente enquanto caminhava com Brody, revelou que estava grávida do segundo filho.

Em outra entrevista, concedida em outubro de 2019, a atriz resumiu a sua experiência de vida dizendo o quanto mudou depois que se tornou mãe, sentindo-se uma “sombra” do seu antigo eu. Ela disse: “Penso em mim mesma antes de ter minha filha e não reconheço mais [a pessoa que era], mas também não sei se gostaria de ser ela de novo”. Parece que, mesmo que os fãs continuem a identificando como a garota mimada e petulante de Gossip Girl, Meester cresceu e se tornou uma mulher extraordinária.

Leighton Meester em 2020

Atualmente com 34 anos, Meester ainda atua, mas sem o protagonismo que conquistou em Gossip Girl. Seu último trabalho na TV foi em 2019, no seriado The Orville, criado por Seth MacFarlane (Family Guy) e exibido pela Fox.