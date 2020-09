PorOndeAnda: Matthew Perry, o Chandler Bing de Friends

Sem dúvidas, uma das séries mais populares de todos os tempos é a sitcom Friends, da NBC. Por 10 anos, a produção cativou o público de forma divertida e empolgante, tornando-se um marco televisivo em termos de audiência e popularidade. Seus protagonistas são lembrados até hoje, e os atores têm uma legião de fãs.

Uma personagem que se destacou por conta de seu jeito brincalhão foi Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry. Mas #PorOndeAnda Matthew Perry, afinal?

Fonte: NBC

Matthew Perry: dos primórdios a Friends

Perry cresceu com interesses mútuos entre a televisão e o tênis. Embora não fosse tão bom no esporte, chegou a participar de alguns campeonatos nacionais no Canadá, onde cresceu. Seu pai, que também é ator, notou desde cedo que o filho tinha jeito para a coisa por conta de seu grande senso de humor.

Decidido a seguir a carreira, Perry se mudou com o pai para Los Angeles, onde teria mais oportunidades na área, além de poder estudar a profissão com mais facilidade. A partir daí, fez pequenas participações em longas-metragens e séries de televisão. Algumas das mais prolíferas incluem Growing Pains, Sydney e Home Free.

Fonte: NBC

No entanto, foi em Friends que ele viu a carreira deslanchar. Vale lembrar que, na época, Perry havia escrito o piloto de uma série muito parecida com Friends e o oferecido à NBC. O projeto acabou engavetado, mas seu talento foi reconhecido pelos produtores, que o convidaram a integrar o elenco da série. E ele quase não aceitou a proposta, pois estava envolvido com outra produção da emissora, que acabou sendo cancelada.

O que aconteceu com Matthew Perry?

Embora a sintonia do elenco de Friends fosse algo notável e que transbordava da tela, Perry se sentia deslocado e solitário por conta de seus problemas pessoais. Ainda assim, ele ganhou muito dinheiro durante os anos em que esteve envolvido na produção e foi reconhecido com prêmios importantes.

Durante a sitcom da NBC, Perry desenvolveu um vício em analgésicos, tendo que fazer tratamentos. Depois de Friends, ele participou de algumas outras séries, como The West Wing, The Good Wife e Cougar Town, além de protagonizar o filme 17 Outra Vez, dividindo o papel com Zac Efron.

Fonte: IMDb

Em entrevistas, Perry afirmou diversas vezes que almejava ser famoso desde o princípio e que, às vezes, um alto preço pode ser pago por isso. Um fato interessante é que, na época em que teve problemas com vícios, contou com o apoio de seus amigos e colegas do elenco de Friends.

Seu último trabalho na televisão foi na minissérie The Kennedys After Camelot, na qual interpretou o democrata Ted Kennedy.

Matthew Perry em 2020

Em 2020, já recuperado de seus pontos mais baixos, o ator está escalado para participar do especial de Friends que está sendo produzido pela HBO. Assim como diversas produções, o episódio foi postergado por conta da pandemia, mas deve ser finalizado ainda neste ano.