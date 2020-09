Portas fechadas – Estratégia, a chave mestra! – Parte 6

Dividimos a série “Portas Fechadas” em 6 partes. Nesta sexta, e, portanto, última parte, falaremos sobre os dados que o Sebrae aponta como base para fechamento das empresas.

Trouxemos dados de uma pesquisa do Sebrae sobre os motivos que levam as empresas à falência. Os dados da pesquisa estão corroborados com a descrição dos motivos apurados.

Falaremos sobre os últimos pontos de atenção apontados pelo Sebrae como formas de evitar a falência da empresa na fase inicial.

Liderança na postura

O empreendedor precisa obter uma postura de líder e não de chefe, pode parecer que não, mas isso influencia no resultado final, tanto quanto os outros fatores mencionados.

A imagem que a empresa acabará passando para os clientes tende a ser a mesma que os funcionários terão da gestão.

Clareza nas informações

A postura do empreendedor não pode e nem deve ser de autoritária, os processos não devem ser difíceis de seguir, as etapas precisam ser poucas, os objetivos precisam ser claros.

Esses são os principais pontos de atenção, mas cada caso é um caso. As estratégias e investimentos dependerão do produto/serviço e do mercado de atuação, porém, de maneira geral esses pontos são comuns as empresas e devem ter sua devida atenção.

Você Pode Gostar Também:

Gestão de tudo o tempo todo!

Conforme vimos nesta série, a pesquisa do Sebrae confirma que as bases de qualquer empresa devem ser estratégicas, e o que levam as empresas a fecharem as portas é a ausência de gestão em todas as áreas.

Temos vários artigos sobre gestão e análises estratégicas que objetivam fornecer informações sobre esse embasamento estratégico, vamos deixar algumas sugestões:

Análise SWOT

Gestão de Projetos

Gestão da Qualidade

As forças de Porter

Atuar de forma estratégica é uma das formas de evitar esse fechamento imediato de uma empresa, uma vez que o sucesso do empreendedor está na forma como ele enxerga o potencial do negócio.

Certamente se agir conforme as sugestões apontadas aqui, terá sucesso em seu negócio!