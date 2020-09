Positivo Casa Inteligente lança Lâmpada Retrô e Câmera Bot 360

A Positivo Casa Inteligente, divisão da fabricante brasileira focada em Internet das Coisas, lançou recentemente dois novos produtos no nosso país. O catálogo da companhia agora conta com a Câmera Bot 360, voltada para segurança, e também a Lâmpada Smart Retrô.

A nova câmera inteligente da Positivo traz um design que inclui alto-falantes integrados e câmera capaz de gravar ou transmitir em 1080p, incluindo em visão noturna. A estrutura também suporta captura de imagens em 360° e o cartão de memória traz 128 GB para armazenamento.

A nova câmera inteligente da Positivo já está disponível no BrasilFonte: Positivo

Segundo a fabricante, o dispositivo de segurança identifica movimentos em uma área de 355° na horizontal e 40° na vertical. O usuário também pode configurar a câmera pelo app da Positivo Casa Inteligente e receber notificações sempre que alguém for identificado, além de parear a câmera com assistentes como Google Assistant e Alexa.

O uso dos sistemas conectados da Google ou Amazon permite que as imagens da Smart Câmera sejam exibidas em produtos de ambas as empresas. Com isso, é possível enviar os vídeos do dispositivo para televisões usando um Chromecast ou Fire TV, além de visualizar o conteúdo em aparelhos da linha Echo Show.

Lâmpada Retrô

A divisão de IoT da Positivo também revelou a Smart Lâmpada Retrô Wi-Fi, que traz os benefícios das lâmpadas inteligentes da marca com um novo visual.

A nova lâmpada inteligente da Positivo possui visual retrôFonte: Positivo

Segundo a Positivo, o novo produto foi pensado para entregar um visual “vintage”, incluindo aparência similar às lâmpadas de filamento e vidro colorido em âmbar e dourado. Por meio do aplicativo da marca, o usuário pode controlar a temperatura de cor e até agendar horários para ligar e desligar o dispositivo.

A lâmpada inteligente possui vida útil de aproximadamente 20 mil horas e pode ter seu sistema de iluminação integrado com outros dispositivos. Além disso, o produto suporta comandos de voz via Google Assistente e Alexa.

Preço e disponibilidade

A Câmera Bot 360 chega ao Brasil por R$ 399 e pode ser encontrada em varejistas online. Já a Lâmpada Retrô está disponível para compra por R$ 149 e pode ser adquirida diretamente no site da fabricante, bem como em lojas parceiras da Positivo.