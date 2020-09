‘Precisava de um empresário profissional’

Atualmente treinador do Defensa y Justicia, Hernán Crespo é um dos maiores nomes da história da Argentina.

Nesta sexta-feira, o ex-atacante participou do programa Líbero, da TyC Sports, e comentou o “fico” de Lionel Messi no Barcelona.

Segundo Crespo, o craque argentino só ficou no Camp Nou por que o empresário do camisa 10, o pai de Lionel, Jorge Messi, não “estava a altura das negociações e não tem capacidade de lidar com a situação”.

Lionel Messi após a derrota do Barcelona para o Bayern de Munique na Champions Getty

“Jorge não deixa de ser o pai e nessa situação você precisa de um profissional ao seu lado. Me refiro às formas. Não é o mesmo que quando você conversa com um agente, que te olha como um profissional. Não terá o sentimento familiar, por isso você busca um profissional, para que te tire as questões sentimentais e familiares”, disse.

“Não quero tirar os méritos do pai, mas ele não tem a mesma capacidade de lidar com a situação como outros. Renovar com Messi no Barcelona exige grandes diplomas. Em algo dessa magnitude, você precisa de profissionais. Confio em meus familiares, mas estamos falando de dirigentes, contratos, economia, novos presidentes e Messi. Isso está muito acima, precisava alguém que soubesse lidar”, finalizou.