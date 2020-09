Prefeito Aldo Popular engana população e abandona construção de academia na Maraba

Para onde foi a Construção da Academia da Saúde de Porte Intermediário que seria erguida no Povoado Maraba? Essa foi a pergunta feita por um popular que reside no Povoado Maraba, zona rural do município de Porto Real do Colégio, cidade alagoana que faz fronteira com o Estado de Sergipe.

A placa que colocaram no início do ano, informando que a obra deveria iniciar em 16 de março e terminar para ser entregue à população em 12 de agosto de 2020, serviu apenas para enganar os moradores do Povoado Maraba que mais uma vez foram esquecidos pela gestão do prefeito Aldo Popular (MDB).

Com o montante de recursos recebidos na ordem de R$ 137.153,97 (Cento e trinta e sete mil cento e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), a população quer saber em que foi utilizado o dinheiro que serviria para construção da academia, mas serviu apenas para colocação de placa informativa que gerou expectativas e frustrou sonhos. Um verdadeiro filho da terra cuida, outros apenas esquecem seu povo!