Prefeito Marcius Beltrão: “Feliz Deserto era uma terra arrasada”

Em convenção, PP 11 oficializa Rosiana Beltrão para reeleição

Na tarde do último domingo (06), o Partido Progressista 11 realizou convenção partidária no município de Feliz Deserto. O encontro que reuniu diversas lideranças da Região Sul de Alagoas, oficializou a atual prefeita do município para disputar a reeleição.

Entre os presentes, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), que comanda os destinos do município ribeirinho pelo terceiro mandato, lembrou aos presentes em seu discurso que Feliz Deserto era uma terra arrasada e que Rosiana Beltrão resgatou a autoestima do povo.

“Neste momento se inicia uma nova luta em defesa do povo de Feliz Deserto. Sei que nos últimos quatro anos você encontrou uma terra arrasada. Quando passo na Praça da Igreja Matriz, Domingos Mendes, fecho os olhos e vejo como se encontrava o local. Via o quanto o coração do felizdesertense sofria com o abandono. Vi e constatei suas idas e vindas à Brasília para desatar um projeto mal elaborado. A cidade era um abandono em diversas áreas. Você conseguiu resgatar a autoestima dos moradores de Feliz Deserto. A cidade voltou a sorrir”, afirmou Marcius Beltrão.

A pré-candidata de Feliz Deserto assegurou que vai continuar lutando para que o município continue crescendo, sorrindo. “Tenho muito orgulho de fazer parte da história de Feliz Deserto, sou Progressista e tenho muito orgulho desta terra. A história não se apaga e sei que podemos fazer muito mais. Tenho certeza que posso contar com todos que amam Feliz Deserto. Muito Obrigado e vamos à vitória”, encerrou Rosiana Beltrão.

Na convenção, o diretório municipal do Partido Progressista 11, escolheu os nomes de Rosiana Beltrão e Jorge Nunes para disputar segundo mandato na cidade litorânea de Feliz Deserto, localizada no Sul de Alagoas.

Roberto Miranda – Assessoria