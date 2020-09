Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos SP 2020: Último dia de inscrição para Guarda Municipal

Edital publicado. No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos tem inscrições até as 23h59 de hoje, 17 de setembro de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de 20 vagas para Guarda Civil Municipal – 3ª Classe, sendo 15 vagas para o sexo masculino e 05 vagas para o feminino.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “A” e “B”, altura mínima de 1,60m para o sexo feminino e 1,65m para o sexo masculino. O salário oferecido será no valor de R$ 1.594,94, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de agosto (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 17 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Vunesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades e conhecimentos específicos; avaliação psicológica; mais aptidão física.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de outubro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Prevenir, proibir, inibir e restringir ações delituosas que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; Promover a proteção escolar, através do policiamento fixo ou com uso de veículos destinados para este fim; Promover o controle do uso do espaço público, através do pleno exercício do poder de polícia administrativa voltado à fiscalização de posturas municipais; Promover a proteção do agente público no exercício de suas atividades; Proteger o patrimônio público municipal, incluindo pontes, viadutos, praças, cemitérios e monumentos; Proteger as áreas de interesse ambiental e parques através do pleno exercício do poder de polícia administrativa voltado à fiscalização ambiental; entre outros.

