Prefeitura de Penedo divulga Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (16)

A Secretaria de Saúde de Penedo divulgou nesta quarta-feira (16), o boletim epidemiológico diário referente aos números da pandemia de Covid-19 em Penedo.

O município atualmente possui 1319 casos confirmados desde o inicio da contabilização dos casos, no inicio da pandemia. Desse total, 1277 já estão curados após passarem pelo período de recuperação.

Além disso, Penedo possui 33 casos monitorados, 1122 descartados, 3 casos suspeitos e 13 óbitos provocados pela doença oriunda do novo Coronavírus no município.

Localidades

Os números por localidades mostram que a maior parte dos casos registrados, seguem localizados no Bairro Dom Constantino, com 391. Em seguida está o Bairro Santa Luzia 237 e o Centro da cidade com 189.

Já o Bairro Senhor do Bonfim, conhecido popularmente por Oiteiro possui 109 casos e o Bairro Raimundo Marinho, 119.

Os bairros Santo Antônio, Santa Izabel e Santa Cecília estão com 69, 54 e 15 casos respectivamente.

Na zona rural, os povoados Tabuleiro dos Negros e Cooperativa permanecem tendo o maior numero de ocorrências com 44 e 41 respectivamente, estando logo atrás a Palmeira Alta com 24.

Os povoados Capela, Santa Margarida e Ponta Mofina permanecem pela ordem com 08, 15, 04 ocorrências.

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)