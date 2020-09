Servidores efetivos e contratados da Prefeitura de Penedo recebem o salário referente a setembro a partir da próxima sexta-feira, dia 25.

O calendário de pagamento será concluído na quarta-feira, 30, sem atraso para o funcionalismo municipal, uma das marcas da gestão “Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura”.

O governo atual da Prefeitura de Penedo divide o calendário do pessoal em quatro datas, distribuídas para servidores da Educação, da Saúde, as demais secretarias e ainda os que completam aniversário no mês e recebem seu 13º salário, conforme a Lei Municipal 1.681/2019.

Assim, a faixa identificada como Demais Secretarias recebe na sexta-feira, 25.

O calendário do pagamento salarial é retomado na segunda-feira, 28, para os trabalhadores da Saúde. Na terça, 29, recebe quem presta serviços na pasta da Educação. A Prefeitura de Penedo quita a folha na quarta, 30, com o 13º salário dos servidores aniversariantes em setembro.

O pagamento de todo pessoal que trabalha no serviço público municipal em Penedo, ainda dentro do mês trabalhado, é um compromisso do governo atual. A certeza do salário na conta tranquiliza as famílias dos trabalhadores, garantia de contas pagas em dia e circulação de dinheiro no comércio penedense.

Por Assessoria/Departamento de Comunicação da PMP

