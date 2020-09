Mesmo diante da morte, Griselda (Lilia Cabral) não vai se humilhar para Tereza Cristina (Christiane Torloni) em Fina Estampa. Na reta final da novela das nove, a antagonista tentará matar a rival queimada logo depois de sequestrá-la. Debochada, a mãe de Patrícia (Adriana Birolli) incendiará o galpão e pedirá que Pereirão implore por sua vida, mas ouvirá um sonoro “não” da namorada de Guaracy (Paulo Rocha).

O último embate das rivais da trama de Aguinaldo Silva acontecerá no capítulo final, que irá ao ar em 18 de setembro. “Você é louca! Você é daquelas que é capaz de comer a própria merda”, dirá Pereirão, certa de que vai morrer pelas mãos da algoz.

“Cala a boca, sua anta portuguesa! Quer saber quem é a louca? Eu vou te mostrar quem é a louca!”, dirá a amante de Pereirinha (José Mayer), dando um sonoro tapa na cara de Pereirão. Ela aproveitará o momento para pegar um galão com líquido inflamável e despejará em todo o cativeiro.

Destemida, Pereirão (Lilia Cabral) vai se recusar a implorar pela vida para infelicidade da vilã

Com o serviço feito, a megera dará um largo sorriso e jogará um isqueiro aceso em direção ao combustível. “Vamos lá, anta portuguesa! Quero ver você se humilhar, anda, implora pela tua vida. Anda!”, gritará a antagonista, feliz da vida por ver as chamas consumindo todo o local.

“Não vou implorar nunca! Você é louca, louca, completamente louca! Eu prefiro morrer torrada, mas eu não me humilho diante de você”, responderá a mãe de Amália (Sophie Charlotte), certa de que pode até morrer, mas nunca se deitará para a rival.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

