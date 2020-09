Preparar, apontar e… Estratégia! – Dicas para empreender

Dicas para empreender

Você já tem uma ideia, e está decido ser dono do seu negócio. Isso é muito positivo, mas certos cuidados podem fazer toda a diferença no sucesso da sua empresa. Veja as nossas dicas!

Não é uma corrida, é um caminho!

Se acompanhar o que estamos sempre falando por aqui, vai notar que sempre estamos focando na gestão estratégia, e isso tem um motivo. É somente através de estratégia que será um empresário de sucesso.

Não se engano pensando que vai vender apenas seu artesanato ou somente o bolo que a sua família inteira gosta, e que isso não é uma empresa. Essa é a ideia inicial da sua empresa, e a visão estratégica precisa fazer parte dos seus processos.

A melhor análise de ambientes, quando falamos em gestão é a Matriz SWOT. Fizemos uma série sobre essa ferramenta, pode conferir: SWOT parte 1, SWOT parte 2, SWOT parte 3, SWOT parte 4.

O mercado tem mudado de uma forma muito surpreendente, e exatamente por isso que cabe analisar os novos nichos e mercado que estão surgindo de acordo com as necessidades.

Se quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, falamos sobre as tendências do empreendedorismo, parte 1, parte 2 e parte 3.

Alinhe as suas expectativas

Você deve pensar grande, isso é primordial, entretanto pensar alto não significa negligenciar a realidade.

Quando decide empreender, está decidindo que vai ser o responsável por uma ideia, um projeto, posteriormente, funcionários, e o seu cliente. Tudo o que envolve o seu negócio é sua responsabilidade.

Vai trabalhar muitas horas, no início os ganhos não irão compensar os seus esforços, e por isso mesmo que os planejamentos são tão importantes.

Falamos um pouco mais sobre as demandas do empreendedor, todavia, se você se dedicar, e usar as ferramentas administrativas corretas, aumenta muito a sua chance de ter sucesso!