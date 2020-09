Pressa de ver Camila raspar o cabelo? Saiba como assistir a Laços de Família na íntegra · .

Os espectadores mais ansiosos não vão precisar esperar meses para assistir à icônica cena em que Camila (Carolina Dieckmann) raspa os cabelos em Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo. A trama escrita por Manoel Carlos chega nesta segunda (14) ao Globoplay sem os cortes da reprise vespertina da Globo.

A produção faz parte do projeto de resgatar novelas antigas da emissora para disponibilizar os capítulos completos para os assinantes da plataforma de streaming a cada duas semanas. A história de Helena (Vera Fischer) se une a folhetins como Vale Tudo (1989), Tieta (1989), Explode Coração (1995) e A Favorita (2008).

“Foi um marco. Eu era muito jovem e não tinha noção do quanto essa novela e a cena da Camila cortando o cabelo mudariam a minha vida e a minha carreira. O trabalho ficou gravado para mim como um rito de passagem, uma iniciação, algo muito forte mesmo”, avalia Carolina Dieckmann em comunicado enviado à imprensa.

A sequência, contudo, não estava prevista originalmente nos roteiros entregues pelo autor e só foi rodada a pedido do diretor artístico Ricardo Waddington –a ideia era transformar as imagens em uma campanha para incentivar o público a se cadastrar para doação de medula.

“Até então a cena mais forte era uma em que cortavam o meu cabelo por dentro para dar o efeito de que os fios realmente estavam caindo por causa do câncer. A Camila via a gengiva machucada, o corpo perdendo a batalha para a doença. Depois disso, o Edu já veria ela de cabeça raspada”, revela a intérprete.

O capítulo representou uma virada na trama, já que a jovem era odiada pelo público por ter furado o olho da mãe para ficar com Edu (Reynaldo Gianecchini). As pessoas então passaram a torcer pela sua recuperação em meio a um tratamento contra a leucemia –e a defenderam com unhas e dentes da vilã Íris (Deborah Secco).

Até então, a filha de Ingrid (Lilia Cabral) era uma espécie de justiceira que levava os telespectadores à catarse por chamar a sobrinha de “Judas”. A jovem, porém, passou dos limites ao invadir o hospital para zombar da aparência de sua rival.

“Apanhei muito quando a Camila ficou doente e eu a chamei de feia. Aquilo foi imperdoável para o público, surgiram várias comunidades no Orkut para falar mal da Íris. Nunca vou me esquecer”, diz a mãe de Maria Flor, de quatro anos.

